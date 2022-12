Permiso para soñar con los pies en el suelo

El fatalismo en el que se había instalado en las últimas campañas el Unicaja propicia que se sea cauto y que no se lance ninguna campana al vuelo, es el mensaje que se transmite también a través de Ibon Navarro, pero es evidente que este equipo tiene poco que ver con las anteriores plantillas, que contempla por derecho otras aspiraciones y que está mejor construido. Vendrán momentos duros y más complicados que habrá que manejar durante el curso, pero parece construirse un edificio sólido. El estoicismo por lo recientemente vivido no impide que la ilusión sea grande, se sueñe con volver a ser competitivo y se palpe estar cerca de la zona alta en ACB y de dominar en la BCL. De alguna manera, se había dejado de disfrutar del día a día, de estar ilusionado con un simple partido, con demasiada frecuencia era como ir al dentista. Eso, de momento, se ha acabado. La gente ha vuelto al Palacio y el equipo transmite. Se disfruta del Unicaja, de ver cómo compite. Y se perderán partidos, pero si se sigue respetando al baloncesto como lo hace la plantilla cajista serán menos.

La victoria en Dijon fue muy importante, ante un equipo mejor de lo que el Unicaja le ha dejado demostrar en dos enfrentamientos. "El ogro de la competición", escribía el club francés en su página web en la crónica del partido para referirse a los malagueños: "Un equipo terrible", en sentido elogioso. Victoria por 20 puntos en Málaga y por 21 en Dijon ante el cuarto de la Liga de Francia. Ello implica que el cuadro de Ibon Navarro sea el único equipo invicto de lo 32 que juegan en esta fase de la competición después de cuatro partidos y el único que tiene el puesto seguro en el Round of 16 saltándose ya el play in de enero, al que se verán abocados equipos de postín y candidatos claros a la competición.

Aún es complicado vislumbrar cuáles pueden ser los rivales en la siguiente ronda de la competición, por esa eliminatoria previa que existe y porque quedan dos jornadas de grupo. El Unicaja se verá acompañado seguro por el ganador del grupo C y por los que sobrevivan de los choques entre el segundo del B y el tercero del A y el segundo del E y el tercero del F. En el Grupo C el primero será Galatasaray o Hapoel Holon (ambos 3-1). Los turcos son uno de los favoritos de partida en la competición (Dee Bost, Taylor McGee, Dylan Ennis o Angelo Caloiaro) y los israelíes fueron equipo de Final Four la temporada pasada. En el Grupo A marchan UCAM Murcia y Strasbourg con 3-1 y Tofas Bursa y Szombathely con 1-3. En el B, Bonn con 3-1, Pinar Karsiyaka y Reggio Emilia con 2-2 y AEK con 1-3 (el rival será el que salga del segundo del B contra el tercero del A). En el E, MHP Riesen aleman y Hapoel Jerusalén van 3-1, con 2-2 el Darussafaka y 0-4 el Bakken Bears. Y en el F, Baxi Manresa y Benfica con 3-1 y 1-3 para Limoges y VEG Riga (el contrario cajista será el que gane del segundo del E y el tercero del F). Algunas pistas de por dónde pueden ir los rivales sí hay, pero ninguna certeza, puede ser algo más duro o más suave.

Así que el Unicaja ha cogido un buen atajo para plantarse a final de enero en clave europea. Los partidos ante PAOK y Dinamo Sassari pasan a ser banco de pruebas, respetando la camiseta intentando no quebrar la química, y los demás equipos se desgastarán en un play in en las primeras semanas de enero. Antes de la Copa y del parón de las ventanas habrá tres jornadas y después de ellas otras tres en el Round of 16. Deberes hechos del segundo mejor anotador de la competición (85.8 puntos) por detrás de Lenovo Tenerife y empatado con Manresa, el equipo que mejor lanza de campo (52.3%) y la mejor defensa, por debajo de los 70 puntos. Pisadas fuertes de un equipo que está consiguiendo repartir protagonismo y esfuerzos y, a la vez, sorteando lesiones como consecuencia.

Son seis triunfos seguidos en las últimas semanas, en un noviembre inmaculado el que se ha cerrado ganando a Betis, PAOK, Granada, Obradoiro, Valencia y Dijon, los tres últimos a domicilio. Se ha vencido por 20.6 puntos de media estos seis duelos, con un único partido, el de Santiago, igualado (+1), el resto se venció por 14 o más. Todo llegó tras una derrota en Badalona en un partido que se pudo ganar pero no se jugó bien en los minutos finales. Se aprendió de aquello. Para encontrar una racha de seis victorias consecutivas había que remontarse dos años atrás, al inicio de la campaña 2020/21, cuando se derrotó a Mornar Bar, Acunsa GBC, Buducnost, Movistar Estudiantes, UCAM Murcia y Germani Brescia. A partir de ahí justamente vino una racha de nueve derrotas en 10 partidos (las últimas cinco seguidas) que acabó con la destitución de Luis Casimiro y la llegada de Fotis Katsikaris. La estructura parece mucho más sólida ahora, pero es un aviso de que el viento cambia rápido, de que dos lesiones o una mala racha hacen sufrir. Hay permiso para soñar, pero con los pies en el suelo.