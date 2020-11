El Buducnost-Unicaja está en el aire por ocho positivos en el equipo montenegrino

Hasta ahora, el Unicaja había sorteado los contratiempos con el el coronavirus y había podido jugar sus partidos, antes o después. Está en el aire ahora el encuentro de la octava jornada de la Eurocup, que el equipo malagueño debe jugar en Podgorica el próximo miércoles 18 de noviembre a las 19:00 horas ante el Buducnost.

El Buducnost ya no pudo jugar el partido de esta semana con el Brescia porque se habían detectado positivos. Y el de la próxima jornada, el partido de la jornada 7 en el que el cuadro montenegrino debía desplazarse hasta Francia para jugar con el Metropolitans 92 el próximo martes 10 de noviembre se pospuso. En una serie de pruebas sobre COVID-19 que el Buducnost realizó hasta el jueves 5 de noviembre se confirmaron ocho casos positivos en su seno.

El Unicaja tiene reservado un chárter para viajar a Montenegro para ese partido. Las normas de la Eurocup fijan que si no se tiene un mínimo de ocho jugadores profesionales no es posible disputar los partidos. En función de la evolución de los casos detectados se aplazará o no un partido en el que el Unicaja puede jugarse el primer puesto en el grupo.