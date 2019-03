Casimiro: "Nunca he estado satisfecho con la defensa"

Luis Casimiro, entrenador de Unicaja, comentó en rueda de prensa la victoria de su equipo contra el Delteco GBC por 87-97, que sirve como empujón de cara al partido del miércoles contra el Alba Berlín en la eliminatoria de Euro Cup. El técnico cajista valoró positivamente el esfuerzo de sus jugadores y reconoció la dificultad del rival pese a su posición en la tabla: "Partido difícil de jugar, con menos de 48 horas tras el partido del Alba. Creo que el equipo hizo un gran trabajo física y anímicamente, contra un equipo que lo hace muy bien, muy profesional. Yo sé que todo el mundo mira que es el último en la tabla, pero los que siguen el baloncesto saben el gran trabajo que hace ese equipo y lo bien que viene compitiendo. Respetando mucho al rival, creo que hicimos muy buen trabajo, sabiendo reaccionar en momentos difíciles".

En este sentido, Casimiro comentó la capacidad de reacción de su plantel, que de nuevo tuvo momentos de relajación y sufrimiento: "Salimos muy bien al principio, pusimos tierra de por medio. Ellos volvieron a aparecer y, cuando no estuvimos bien, ellos castigaron. Somos un equipo que necesita puntos para encontrarse bien en defensa; eso se consiguió de la mano de Brian. Creo que, en general, hay que felicitar a los jugadores por el esfuerzo psicológico y físico".

Dani Díez fue uno de los nombres propios de Unicaja. El madrileño salió enchufado y se llevó la ovación del Carpena. Así lo valoró Casimiro: "Me alegro por él, porque se le quiera así. Ha ayudado como uno más. También hay mucha gente que ha hecho un gran trabajo en defensa y con la actitud necesaria para afrontar estos partidos".

Preguntado por la falta de minutos de Dani Díez en el último encuentro, el técnico del conjunto malagueño explicó que el único motivo es su decisión técnica, descartando un posible castigo o falta de rendimiento: "El único culpable soy yo, es una decisión mía. El otro día porque estaba pensando que jugara de alero, pero el rival se hizo pequeño y era más complicado. Wiltjer estaba bien y Carlos también. Tenemos a Dani para que juegue en dos posiciones, de tres y de cuatro, y el otro día, pensando solo en la de tres, no lo vi para entrar. Esa fue la razón, ni aspecto físico ni castigo. Lo veo útil en las dos posiciones. Cuantos más jugadores versátiles tengamos, mejor".

También comentó las dificultades de su equipo en defensa y, de nuevo, defendió que el vuelco en ataque no es la causa, aunque reconoció que el equipo necesita mejorar en este aspecto: "Espero que en algún momento salte esa chispa que enciende ese camino que tenemos que seguir. Yo nunca he estado satisfecho con la defensa, pero se pueden meter 90 puntos y no significa que la defensa esté mal, sino que el otro equipo está acertado. Ahora estamos trabajando más en este aspecto. Me preocupa todo, la defensa y el ataque, que haya fluidez, me preocupa el equilibrio. Que hay déficit en defensa es evidente, no lo voy a negar. En la coctelera tienes que meter muchas cosas para que salga la defensa. Es una mezcla de todo. Hoy hemos hecho cosas muy buenas que están trabajadas de siempre, pero salen solo a veces. Yo diría que es un tema mental, de estar preparado y activado mentalmente, con concentración para desarrollar el trabajo al máximo nivel físico".

Por último, en cuanto a las sensaciones de cara al partido del miércoles en Euro Cup, Casimiro afirmó que la victoria supone un empujón anímico: "Sumar una victoria en ACB es fantástico. Me sirve porque hay que vivir cada partido; este es tan importante o más que cualquier otro porque nos mantiene arriba en la Liga Endesa y nos ayuda a seguir mejorando".