Calderón: "Alberto Díaz es un jugador muy especial, único en su forma de jugar"

José Manuel Calderón (Villanueva de la Serena, 1981) es uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto español. Campeón del mundo, más de una década jugando de titular en la NBA, múltiples reconocimientos... Ahora vive en Nueva York con su familia tras su retirada, trabaja con Cleveland Cavaliers en labores de scouting y seguimiento de jugadores. Y también es empresario. Compañero de selección de Berni desde que ambos tenían 14 años, ya trabajaba en The Embassy en Fuengirola y ahora lo hará con el Oasis, en el proyecto de baloncesto inclusivo que fue presentado con el respaldo de la Fundación Unicaja.

"Es un día muy especial. Al final ya llevamos tiempo jugando en el mismo equipo, no solo en baloncesto, sino desde hace unos años con el proyecto de The Embassy, en Fuengirola. Pero esto es más especial si cabe. Es una forma de unir fuerzas, un trabajo increíble en ese proyecto de 675, yo ayudo también desde Extremadura con la Fundación José Manuel Calderón. Y al final ya habíamos unido muchas cosas, yo aquí, ellos allí; y esto era el cerrar un ciclo, el ponernos juntos a colaborar en algo mucho más grande, en este centro inclusivo que vamos a crear en Churriana, con un montón de partners increíbles que han creído en este proyecto. Y hoy no es el día de la primera piedra, pero casi, de ver que esto va para adelante. Son muchas las familias con la que se trabajan y ahora el poder creer y crecer en un centro donde somos óptimos en todas las facetas, y a partir de ahí a trabajar. Con muchas ganas de tenerlo lo antes posible", explicaba el mítico base extremeño, que habla de su vinculación con la provincia: "Me siento un poco malagueño, con Berni trayéndome para acá, creciendo y haciendo cosas aquí. Siempre me he sentido muy bien en Málaga desde que jugaba. Es una gozada. El trabajo que se está haciendo es muy bueno. Es aportar mi granito de la forma que puedo y la verdad que es un placer estar en este equipo. El objetivo sería tenerlo listo para el siguiente verano, ojalá que sí. Para septiembre debería estar para trabajar y haremos una presentación para todo el mundo. Vamos a ver cómo va. No es algo súper complicado, habrá partes que incluso se pueden usar antes y donde podemos empezar a hacer cosas. Vamos a ir poco a poco, pero lo bueno que tenemos es esa capacidad de poder empezar, que era lo complicado, el contar con gente interesante para formar un proyecto diferente, no solo aquí en Málaga, sino en España".

Hablaba Calderón de cómo ha cambiado la ciudad. "Creo que, en todos los sentidos, Málaga ha hecho un trabajo increíble en los últimos años. Es una ciudad que está creciendo constantemente, pero en el buen sentido. Creo que encaja todo el mundo, en la que todo el mundo puede encontrar su punto de confort y en la que tanto organizaciones han apoyado estas cosas. Es una ciudad cómoda para vivir, para todos, y en este caso para nosotros es inclusiva, donde se ha apoyado un proyecto como éste", decía el ex jugador de múltiples equipos de la NBA: "Queremos que todos seamos iguales, es lo que queremos en nuestro centro. Da igual quién entre por esa puerta, que vamos a ser parte de la familia, del Oasis. Y estamos encantados de colaborar con otras organizaciones que van a surgir. Muchas sinergias para hacer otros proyectos que ya hacen en otros sitios, donde podemos colaborar y que creamos ese sentido de pertenencia. Y creo que las familias viven eso en el día a día, en que todos somos iguales. Trabajamos juntos, entrenamos juntos, nos mezclamos todos, y eso es la clave para empezar a hacer todo esto a partir de ahora".

"Es el hecho que Berni y yo tenemos esa experiencia", refería Calderón sobre The Embassy en Fuengirola: "La gente conoce que somos profesionales, serios, que lo que decimos luego se va a cumplir, y que tenemos este compromiso, eso es lo importante. Tenemos esa pasión y ambición de realmente querer que sea ese centro inclusivo en Málaga, que luego lo pueda ser de verdad. Que todo el mundo pueda estar orgulloso. No es de Berni y mío, sino de todos. Aquí los protagonistas son los que van a formar parte de este proyecto. The Embassy y esto son totalmente diferentes, pero habrá que gente que coincida, que se apoyarán entre ellos. Por eso creamos esa familia para que todos puedan sumar".

Estuvo Calderón viendo el miércoles el duelo entre el Unicaja y el Promitheas. "Una primera parte mejor que la segunda, pero al final este tipo de series lo importante es sumar. 1-0 y un pasito más cerca de esa Final Four. Y creo que al final es lo que quieres, da igual que ganes de uno o de veinte. Tienes que volar allí. En Grecia no es fácil ganar, juegues contra quien juegues. Pero el Unicaja ha demostrado durante todo el año ser un equipo regular, consistente, difícil de ganar y sobre todo a varios partidos. Vamos a ver qué pasa en el siguiente. Hicieron un partido serio, el ganar, que es el objetivo cumplido, sumar el primer punto y ver lo que viene", decía Calderón sobre el cuadro de Ibon Navarro: "Tiene un equipo muy sólido. Se ve que hay muy buen rollo, que todo el mundo ha comprado su rol. Sabe que cada día le toca a uno ser el jugador importante, eso se nota en la pista. No es fácil de conseguir. Eso es lo bueno del Unicaja, que cada uno está honestamente feliz en que cada compañero lo haga bien por el bien del equipo. La cultura, o lo que se ve desde fuera, es esa. Que todo el mundo no es quiero meter más o menos, sino ganar, que el club sea mejor o mi compañero sea mejor. Ese buen rollo se nota en la pista y está ahí".

Era cuestionado, por ultimo, Calderón por la figura de Alberto Díaz, uno de sus sucesores en el puesto de base en la selección española. "Alberto es un jugador muy especial. Único en la forma que tiene de jugar, en lo que aporta al equipo. Y es el típico jugador que da igual qué entrenador venga o los jugadores que haya alrededor, que siempre tiene una capacidad para adaptarse a cualquier rol en ese sentido. Seguro que estará por aquí por muchos años", cerraba Calde, cada día más malagueño.