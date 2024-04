José Manuel Calderón y la historia de un fichaje frustrado por el Unicaja

"Hace años nos ilusionamos con la posibilidad de que José Manuel Calderón pudiera incorporarse a la plantilla del Unicaja, pero no fue posible. Ahora lo hemos podido fichar de otra manera y lo hemos incorporado a nuestro equipo". En medio del discurso que cerraba la presentación del proyecto El Oasis, José Manuel Domínguez, en su momento presidente y consejero del Unicaja y ahora presidente de la Fundación Unicaja, desvelaba un episodio apócrifo en la historia del club, la de un fichaje frustrado de la entidad malagueña a comienzos de siglo. Celebraba Domínguez la vinculación con el que fuera campeón del mundo y más de una década jugador NBA en este nuevo proyecto de baloncesto e inclusión en Churriana. Pero rememoraba otra época en la que el Unicaja realizó fichajes de calado de jugadores top nacionales, casos como fueron en su día Jorge Garbajosa o Carlos Jiménez, que cambiaron en cierta forma la historia del club en una época de esplendor.

Calderón se marchó a la NBA tras la temporada 2004/05. Ya en 2002 había jugado de la mano de Javier Imbroda el Mundial de Indianápolis con la selección absoluta. Antes, había jugado un play off en el Carpena, estando cedido en Fuenlabrada por el Baskonia, en el que asombró con varias jugadas poco frecuentes para un exterior español en aquella época, con algún mate de concurso. Nacido en 1981, formó parte de la increíble generación del 80 y fue compañero de Berni Rodríguez, Carlos Cabezas y Germán Gabriel, campeón de Europa en 1998 junior aunque se perdió la gran eclosión del grupo, el Mundial junior de Lisboa, por una lesión. En esa época del primer lustro del siglo XXI se tanteó su fichaje por el Unicaja, pero no fue posible. Fue el cuarto español en jugar en la NBA tras Fernando Martín, Pau Gasol y Raúl López (los dos últimos compañeros de generación). Toronto, Detroit, Dallas, New York, Los Angeles Lakers, Atlanta y Cleveland antes de jugar sus últimos partidos en Detroit. De 2005 a 2019 en la mejor liga del mundo, donde acabó jugando una carrera en la que el Unicaja le tentó por no jugó de verde.