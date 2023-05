El Unicaja ya tiene diseñada la camiseta de la próxima temporada

El Unicaja recibirá un gran paquete de camisetas en los próximos días, cumpliendo así la demanda de aficionados que aún estaban esperando su indumentaria, desde hace varios meses, circunstancia que no depende del club, sino de Joma. López Nieto aseguró en Radio Marca Málaga que próximamente llegarán a Málaga. "Con Joma estamos encantados. Entre el 15 y el 20 de mayo llegarán las camisetas prepagadas, la gente va a tener su camiseta". Además, la camiseta para la próxima temporada "ya está diseñada y viene produciéndose desde diciembre", según confirmó el presidente del Unicaja, que insistió en la imposibilidad, al menos de momento, de que esté disponible la blanquiazul, prenda que ha causado un gran fervor en la afición, pero difícilmente pueda ponerse a la venta. "La blanquiazul es limitada, no por la producción, es un tema identitario. Somos verdes y morados. Hemos hecho un gesto con un equipo hermano, pero sus colores son los suyos y el nuestro es el nuestro. El Málaga CF representa la entidad que más aglutina, nunca ha sido enemigo del baloncesto, muchos aficionados nuestros van al Carpena y La Rosaleda. No debe haber confrontación ni entre el cariño ni la afición, no es excluyente".

Gran expectación por lo tanto a conocer por dónde irá el diseño de la próxima camiseta, si una continuación o una línea opuesta. Éxito rotundo la de esta temporada, para los nostálgicos, al ser una fusión de Caja Ronda y Mayoral Maristas, histórica y de obligatoriedad además por la Copa del Rey de Badalona, en una temporada que va camino de ser la más exitosa en la historia del club. Llama la atención la cantidad de camisetas de esta temporada que aparecen en el Carpena, con es problema de stock que se ha ido arrastrando durante todo el año, aficionados que pagaron su camiseta a principios de año y sin noticias, hasta ahora. Se ha hecho de rogar.