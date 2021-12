Caña tirada con Lessort

Aunque no ha llegado el fichaje, el Unicaja está desde hace semanas en el mercado (siempre hay que estarlo, sostienen sus responsables) cotejando posibles opciones para reforzar el juego interior. Hay dinero para fichar, pero hay también una consigna clara, no se va a fichar por fichar y se quiere que el refuerzo sea un jugador que eleve el nivel de manera garantizada. A estas alturas de temporada no es algo sencillo, pero pueden darse coyunturas concretas que propicien esa situación. Hay una limitación y es que el Unicaja tiene sus dos fichas de extracomunitarios ocupadas con Norris Cole y Tim Abromaitis, cuyo estatus podría cambiar para que ocupara plaza de europeo pero es algo que aún no se ha concretado.

Hay una opción que gusta y es la de un viejo conocido, Mathias Lessort. Tras acabar su contrato con el Maccabi está libre y desde ayer puede firmar por otro equipo de Euroliga (un plazo para aquellos que hayan jugado antes en otro equipo de la competición esta temporada y puedan cambiar). Se entrena con el Nanterre y aguarda alguna oferta concreta desde la mejor competición de Europa. Se habló días atrás de esa posibilidad, pero aún no se concretó. Las peticiones económicas de Lessort no están próximas a lo que puede ofrecer el Unicaja. Aún. La caña con el francés, que ya estuvo en la temporada 2018/19 en Málaga a las órdenes de Luis Casimiro, sigue tirada. El año pasado fue un jugador dominante en el AS Mónaco, con el que fue campeón de la Eurocup, tras derrotar dos veces en el Top 16 al Unicaja, ante el que destacó bastante. Lessort jugó cinco partidos, con promedios de 7.4 puntos y 3.4 rebotes para 9.2 de valoración en 11 minutos en la Euroliga. Firmó con un contrato temporal con el equipo israelí de dos meses que no se prorrogó.

Se considera en el Unicaja que Lessort sí podría dar un salto de calidad, aunque una hipotética llegada implicaría la salida de un pívot. Rubén Guerrero pretende jugar más minutos y ha enlazado tres buenos encuentros tras el parón. Sería quien tendría más papeletas para salir, aunque desde el Unicaja se tiene claro también que sólo sería en fórmula de cesión y ampliando un contrato que acaba este próximo verano. Ha adelantado en estos últimos encuentros a Yannick Nzosa en la rotación, aunque es algo que fluctúa según los momentos de forma y también los rivales. Hubo algún partido en el que Guerrero no jugó semanas atrás y ahora es Nzosa quien ha menguado su protagonismo, no participó en la derrota en Madrid.

Es la situación a día de hoy en el Unicaja. Lessort militó en la temporada 2018/19 en Málaga. El pívot de Martinica, de 26 años y 2.06 metros, jugó 57 partidos de verde, con 20 minutos de media en los que promedió 9.3 puntos, 5.4 rebotes y 1.1 asistencias para 12.9 de valoración. Tuvo números considerablemente mejores en la Eurocup que en la Liga Endesa. No se ha acabado de consolidar en la Euroliga pese a tener las condiciones para hacerlo, de hecho pensaba cuando vino a Málaga, con 23 años, en la posibilidad de saltar a la NBA, en la que estaba drafteado desde hacía un par de años antes. Si no le llega ninguna proposición, el Unicaja es una opción. El jugador cambió de agentes y dejó a Misko Raznatovic para ir con Octagon, cuyos asuntos los lleva en España David Carro.