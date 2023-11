Carlos Alocén, sufrimiento que arrancó en el Carpena

La progresión de Carlos Alocén se frenó en seco un 13 de febrero de 2022, durante aquel Unicaja-Real Madrid que supuso el estreno de Ibon Navarro en el banquillo malagueño. En el Carpena, parqué que le atizó un mal gesto de rodilla, durante una penetración a canasta, choque previo con Alberto Díaz que acabó en el peor de los desenlaces: rotura de ligamento cruzado anterior y una pesadilla que dura hasta hoy. Con fuertes gestos de dolor, lágrimas y un Carpena que fue correcto en esos minutos hasta que salió de la pista. 21 meses después y el joven talento maño, aún con 22 años, no ha podido regresar a las pistas. Infinidad de plazos por el camino, pero ninguno definitivo. Parece que la vuelta a las canchas de Alocén se aproxima, esta vez de manera precisa; ya varios días entrenando con la plantilla del Real Madrid y con el alta competitiva, incluso no sería extraño, viendo los tiempos, que pueda entrar en convocatoria ante el Unicaja este domingo, el último rival del zaragozano. Chus Mateo está buscando el momento preciso, mientras se tiene toda la paciencia posible. Hay mucho que perder.

Ha sido un golpe serio al baloncesto español, nombre que ha sonado con gran intensidad desde que irrumpió en Zaragoza con fuerza. Gran factoría en el Príncipe Felipe. Mejor Joven de la ACB en la 18/19, también en la 19/20, solo un tal Luka Doncic había recibido esa distinción en dos ocasiones. Un proyecto de jugador elegido, en proceso de ver la luz, que por fortuna aún no se ha podido disfrutar en plenitud. El Madrid hizo una apuesta con fuerza, como club poderoso, de esas joyas que rulan en ocasiones contadas, incluso condicionando planes de futuro y refrendar ese esfuerzo. Más de un año y medio de incertidumbre y oscuridad, factor mental que habrá tenido su peso para no cortar ese retraso, plazos que no se van más allá del año en esa lesión de cruzado. La misma de Augusto Lima, más complejidad en el caso del pívot al tener afectado el menisco. Una forma de cerrar el círculo si hay esa puesta de largo este domingo en el WiZink.

"Con Carlos Alocén hemos tenido mucha paciencia, seguimos teniendo y vamos a seguir teniéndola. Esperaremos a que él nos de su visión de cómo se siente, de cómo va entrando al equipo poco a poco y las sensaciones que va teniendo. Cuando las sensaciones sean buenas nosotros le daremos la posibilidad de que empiece a trabajar con el equipo y a jugar con el equipo. Ahora, de momento, todavía está entrando en esa fase de jugar con contacto, entrenando con contacto, pero necesita todavía ponerse o sentirse bien para que me diga: ‘oye, Chus, cuando veas, estoy’. Hay que esperar aún", explicaba Chus Mateo hace unas semanas, último escalón que se dio la pasada semana cuando trascendió que Alocén ya entrenaba con normalidad. Sufrimiento que tuvo origen en Málaga.