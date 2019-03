El solo de guitarra de Carlos Cabezas

Incombustible Carlos Cabezas. Con 38 años sigue impartiendo lecciones de baloncesto por las canchas de Europa. En la FIBA Eurocup Cup, por ejemplo. A la misma hora que el Unicaja luchaba por seguir vivo en la Eurocup, el base malagueño daba un recital un recital en Hungría. "Leyenda", "como el buen vino español", eran comentarios del propio Twitter de la competición para referirse a su partido.

Carlos Cabezas COMPLETELY takes over in the last minutes to send @alba_fehervar to the Quarter-Finals 💪! #FIBAEuropeCup #Legend📺 https://t.co/Dlr5iN2ZHy📝 https://t.co/9egBUCZsB3@baloncestoesp 🇪🇸 pic.twitter.com/gX0wcIFOoj