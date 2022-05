Carlos Cabezas-Pepe Sánchez, el reencuentro de la mejor pareja de bases de la historia del Unicaja

Carlos Cabezas y Pepe Sánchez, la mejor pareja de bases de la historia del Unicaja, no se veían desde hacía más de una década. El dúo que gobernó el trienio dorado de Copa-Liga-Final Four de 2004 a 2006 y que llevó al club a sus cotas más altas de su historia se reencontró en Málaga. El base argentino, que meses atrás dio un último pase a sus 44 años en un partido oficial en Bahía Blanca y así le vio jugar su hijo, está desde hace unas semanas en la Costa del Sol. Trabajó, de hecho, algún día con su compatriota Bolmaro, que salió del club que dirige en la ciudad argentina, en Fuengirola, en The Embassy que gestionan Berni Rodríguez y José Manuel Calderón.

A raíz del reconocimiento a Carlos Cabezas y la retirada de su camiseta por parte del club malagueño, en los últimos meses intensificaron su contacto y este martes se vieron en Batik y La Fábrica, los establecimientos de Grupo Premium de los que el malagueño es socio. En los últimos tiempos van regresando a Málaga jugadores de aquella época dorada en los que la ciudad y la provincia dejó una huella profunda. Walter Herrmann lleva ya varios años instalado en la Costa del Sol aunque también tiene sus negocios en su Venado Tuerto natal. Fran Vázquez regresó a Málaga una vez se retiró como jugador y ahora ayuda a los jóvenes cajistas que están entrenando en la postemporada. Jorge Garbajosa, ahora presidente de la Federación Española, también tiene casa en Málaga y este verano vendrán Florent Pietrus y Stéphane Risacher, cuyos hijos, Illan y Zaccharie, nacidos aquí, juegan para el Mundial sub 17. Qué decir del entrenador de aquel equipo, Sergio Scariolo, Hijo Predilecto de la provincia, que también tiene su base de operaciones en Marbella. También reside en la provincia otro campeón olímpico de la generación dorada argentina, Rubén Wolkowisky.

"No lo recuerdo como competencia la situación con Carlos. Si bien en ese nivel disputábamos los minutos, la competición hacía que hubiera tiempo para todos, jugábamos Euroliga y Liga, llegábamos lejos... A nivel profesional siempre estás en un punto compitiendo por el puesto. Pero en el caso del nuestro, como nos complementábamos tan bien, igual al principio pudo haber algún tipo de competencia, pero después entendimos los roles de cada uno y éramos tan diferentes en nuestro juego que era un tema más del entrenador, de en qué momento necesitaba a cada uno. No tengo ese recuerdo, como tampoco con Montecchia con la selección, de una competencia como sí tuve con otros. Alguno se podía enfadar más o menos si jugaba o no, pero era más un tema con Sergio que con el compañero. Se la liábamos más a Sergio (risas). Tengo un recuerdo con Carlos de compartir el puesto. En tres años de entrenamiento no recuerdo ni una discusión. Algo igual, pero nada en los tres años. Carlos me parece que hizo algo muy difícil de hacer, que es ser profeta en su tierra. Es muy difícil jugar en el lugar de uno. Hay exigencias, a veces en el lugar de uno no se le reconoce, al de fuera se le exige más pero quizá los éxitos se los lleva él. Eres de ahí y te han visto toda la vida... Honestamente, le doy mucho mérito a la gente de Málaga, a diferencia de otros lugares siempre destacaron lo propio, como en el caso de Berni o Carlos. Eso es fantástico, que las dos camisetas colgadas sean de tipos de Málaga. La gente siempre los reconocía mucho y eso no siempre se da. Es difícil ser profeta en la tierra de uno. Por suerte, Carlos va a poder serlo porque se lo merece y porque es una emblema de la región. Campeón de España, del mundo, de la Copa del Rey... le ha dado mucho a Málaga y Andalucía y lo ha representado muy bien. Como ex compañero y amigo, me pone muy contento.", recordaba en aquella entrevista Pepe Sánchez sobre cómo era su relación con Cabezas. Hoy fue el reencuentro.