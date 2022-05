Porzingis y Bolmaro, talento NBA en Fuengirola

Fuengirola concentra este verano (baloncestístico ya para muchos aún en primavera) a talento NBA. Meses atrás, la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, a través del secretario general para el Deporte, José María Arrabal, firmó un protocolo de intenciones con la directora ejecutiva de la National Basketball Players Association (NBPA), Tamika Tremaglio, con la firme voluntad por ambas partes de colaborar en el fomento del baloncesto en Andalucía. Para ello, Andalucía recibirá este año una expedición de jugadores de la NBA, así como de personal ejecutivo, que desarrollarán sesiones de entrenamiento en el Training Center Higuerón (The Embassy), en Fuengirola, así como acciones turísticas-culturales en Andalucía con el objetivo de generar sinergias y consolidar The Embassy como sede de NBPA fuera de los Estados Unidos.

Y ya se puede ver el resultado de ese acuerdo. Desde hace semanas se ejercita regularmente en The Embassy Kristaps Porzingis. El letón, jugador ahora de los Washington Wizards tras pasar por New York y Dallas, se crió y formó en Sevilla, en el entonces Cajasol. Allí tuvo muchos duelos de cantera con el Unicaja, alguno muy recordado con Domas Sabonis, también en la NBA. En Sevilla fue compañero de Berni Rodríguez, pieza angular de este proyecto en Fuengirola junto a José Manuel Calderón. Y les sigue uniendo una buena amistad. El malagueño ejerció de capitán en un equipo en el que estaban Willy Hernangómez o Pierre Oriola también. A través de las redes sociales compartían una foto en la instalación con otro ex jugador malagueño, Alfonso Sánchez, también varios años en Sevilla. Y otro jugador de la NBA, el argentino Leandro Bolmaro. Tras varios años formándose en la cantera del Barcelona, el verano pasado dio el salto a Minnesota Timberwolves, donde ha tomado contacto con la Liga. Se le podía ver entrenando con Alessandro Scariolo, también de vuelta a casa tras su tercera temporada en la NCAA.

Los jugadores pueden compatibilizar en las instalaciones del Higuerón el relax vacacional con el trabajo técnico y físico a pocos metros de distancia. Es algo valorado en una relación que irá más allá. También será sede de entrenamientos de las selecciones que participarán en la Copa del Mundo sub 17 que se celebrará en julio en la provincia.