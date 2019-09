Comienza la Eurocup y es un buen momento para hacer borrón después del mal inicio en los dos primeros partidos. Son competiciones distintas, pero es el mismo equipo. El Unicaja necesita victorias y así lo admiten los protagonista. Carlos Suárez compareció tras el entrenamiento de este lunes para valorar la situación del equipo, cómo va la conjunción y los campos de mejora.

"Hay que sacar todos los partidos en casa y hay que sacarlos para no complicarnos la clasificación. Un equipo que el año pasado jugó la Euroliga, que hay muchos jugadores que conocemos de la ACB como Bamforth o Nikolic. Hay que ir a por todas y estar todos unidos. Es una nueva competición y hay que intentar coger buenas sensaciones", dice el capitán, que señala los puntos de mejora: "Defensa, rebote... Cosa que en el anterior partido no cumplimos, sobre todo el rebote. Hay que estar duros los 40 minutos. Es un poco de todo, pero la ansiedad creo que es el principal problema. A veces nos quitamos el rebote nosotros mismos. El equipo quiere, pero creo que le falta conjunción y eso a veces se traduce en ansiedad y un poco de frustración. Eso es lo que nos está pasando, nada más que eso".

"La Eurocup ahora mismo es la que te da acceso a la Euroliga. La gente ha apostado mucho por la competición. Tenemos que centrarnos en el día a día en mejorar como equipo, ahora es lo que tenemos que hacer para que lleguen los resultados. Hace dos años y medio que conseguimos el título. Yo creo que es muy importante por el caramelito que tiene, pero no hay que menospreciar la ACB porque queremos ir mejorando y se mejora a base de jugar y ganar, por el tema de la confianza que es lo que nos puede estar faltando ahora mismo", proseguía en su análisis Suárez, que ponía en el espejo la situación de otros equipos a los que también les ha costado arrancar: "Lo están pasando equipos como el propio Valencia o Gran Canaria. No es ninguna excusa. Nosotros queremos ya ganar, pero necesitamos un poco de tiempo para conjuntarnos como equipo. Ya habrá tiempo para decir que si el equipo no está bien o mal en noviembre".

"El deporte son resultados y tenemos que, por supuesto, ganar", admitía Suárez sobre la necesidad de victoria que se ha creado: "Esto necesita un tiempo, hay gente que solamente lleva siete entrenamientos y nos cuesta. No hay que tomarlo como excusa y hay que sacar el partido como sea. Luego tenemos una prueba muy importante como es el Baskonia. Sigo pensando que tenemos un gran potencial, sobre todo físico. Ahora no se nos ve tanto porque estamos espesos y un poco verdes, pero también es cierto que somos muchos nuevos, jugadores que han llegado del Mundial y no todos somos iguales. Hay que adaptarse lo más rápido posible todos. Hay que entrenar duro, mirar hacia adelante e intentar sacar la victoria".

"Estuvimos viendo lo que nosotros tenemos que mejorar más que en el Buducnost. El día de antes lo dedicamos al rival. Sé que hay algún jugador como Bamforth, que es un anotador y está jugando allí. Es un equipo de Euroliga el año pasado. Va a ser complicado, todos los partidos van a ser complicados tanto en la Eurocup como en la ACB y, sobre todo, en este comienzo que a lo mejor estamos un poco verdes. Pero tenemos que sacarlo, por supuesto", acababa Suárez.