El primer sorbo a la temporada ha sido amargo para el Unicaja. Dos derrotas, sensación de inferioridad ante rivales que deben estar por debajo, Manresa y Tenerife, y la asunción de que se está lejos de una versión buena. Los títulos (Supercopa aparte) se ganan a partir de febrero, pero hay que crear antes las condiciones para estar cerca de pelear por ellos, el objetivo confeso del Unicaja. Y se ve lejos la versión más competitiva del equipo de Luis Casimiro.

La preparación ha sido deficiente desde el punto de vista del ensamblaje, toca acelerar con la competición ya en marcha. Es tiempo tanto de corregir lo que no funciona de primeras como de mantener la fe en la idea en la que se trabajó para completar una plantilla que, sobre el papel, tiene mimbres para, cuanto menos, ser competitiva. Y persistir en la idea.

Pero hay demasiados jugadores que aún no se han ubicado. Sea porque llegaron tarde, sea porque aún no tienen, o no comprenden, su rol en el equipo. Luis Casimiro, sabedor de que en el futuro todos harán falta, tiene la idea de que la rotación sea de 12 jugadores, que todos tengan su protagonismo. Pero no todos los jugadores tienen el chip en la cabeza de rendir lo máximo en 10 o 12 minutos. Hay que ir sembrando y el técnico sigue repartiendo minutos. En el primer tiempo ante el Tenerife, los cambios fueron intensivos, más espaciados en el segundo.

Tiene déficits el Unicaja a la hora de crear juego. Los focos para generar están en el exterior, en Adams y Jaime básicamente a la espera de que Avramovic coja el pulso a la competición. Adams tiene más en la cabeza el aro que a sus compañeros y no es un detalle menor que haya cinco debutantes en la ACB. El Tenerife, por ejemplo, es un equipo completamente nuevo pero apenas se estrena en la Liga Darion Atkins. El arbitraje, el ritmo de juego, una competición con alto nivel táctico... Hay un proceso de aterrizaje que hay que pasar. Y Adams, Toupane, Ejim, Elegar y Avramovic están en ello. Elegar confesaba la semana pasada, por ejemplo, que un par de señalizaciones de pasos durante la pretemporada le habían hecho dudar a la hora de postear.

Esa capacidad para crear, desde dentro, la pueden tener Carlos Suárez y Deon Thompson, pero el proceso de conocimiento es mutuo. Ha habido demasiados momentos de desbarajuste en este arranque. Igual que cuando se han cuadrado mínimamente las cosas se han fabricado opciones de pelear dos partidos que estaban complicadísimos. Una vez ahí, faltó la clarividencia o la fuerza. Sí quedó claro que cuando mejor rindió fue en el juego más roto, cuando pasan más cosas en el partido. En la parsimonia y en el juego estático todo fue peor.

No hay mucho hueco para el entrenamiento intensivo, pero sostiene Casimiro que es bueno que lleguen los partidos de Eurocup, que es con competición como este equipo puede ganar la confianza y la conjunción que le faltan. El hecho de que la Copa sea en Málaga y haya plaza segura reducen algo las urgencias a nivel de resultados en la primera vuelta de la ACB. Pero el reloj no para y hay que mejorar el nivel de juego y continuidad porque el ritmo de partidos no se detiene.