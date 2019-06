Cumplida su sexta temporada en el Unicaja, Carlos Suárez ya es el tercer jugador con más partidos en la historia del club, sólo tras Cabezas y Berni, y su idea es acabar la carrera en Málaga. Con 33 años no se ven síntomas de declive. Seguirá vestido de verde la próxima temporada, falta acordar la fórmula, si respetando el contrato actual (un año opcional ahora y otro más en 2020) o asegurar estas dos próximas temporadas. En cualquier caso, no habrá problemas.

"Esperemos que sí, yo me quiero quedar aquí, muy contento en la ciudad y el club. Mi deseo es finalizar mi carrera en el Unicaja", asegura Carlos Suárez que no busca fricción con la entidad, al contrario: "El club tiene ese derecho, hay un contrato y un más uno. No es nada malo, es una empresa y el club puede ejercer como vea, yo he propuesto dos seguros. Nunca voy a hablar mal del club, se han portado increíblemente bien siempre y han cumplido todo lo firmado y dicho".

Suárez hablaba de "un año agridulce" al referirse a la temporada recién acabada: "Si hubiéramos estado el equipo al completo hubiéramos llegado más lejos, alcanzado más objetivos de los que teníamos a principios de temporada. Con eso me quedo, estamos ahí con Valencia, rompiendo factor cancha, peleando hasta el final..."

Se ha perdido el capitán cajista 20 de los 57 partidos por lesiones musculares y explica sus sensaciones sobre ello. "Estuvo el tema del gemelo, la recaída, tenía que haber pensado más en mí mismo, no empezar antes con el grupo por las ganas de volver y no así recaer, se acentuó una pequeña lesión. Nunca tuve tantas lesiones musculares, hay que pasar página por las lesiones de gente que no se suele lesionar como Jaime o Alberto. Cambié la alimentación, perdí peso... Ha podido influir algo, tengo que cambiar alguna rutina más. Tengo que cambiar otras cosas, pero a veces también son incontrolables las lesiones".

Está Suárez contento por ver un núcleo fuerte en el vestuario, con jugadores españoles, sobre el que crecer. "La verdad es que siempre se ha demandado. La afición se siente más reconocida, con gente nacional, siempre es bueno para momentos calientes y determinados. El jugador nacional se siente diferente, sin decir que los de fuera no quieren ganar ni siente el club, ni mucho menos. Pero que haya gente nacional importante en el vestuario ayuda, por supuesto", acaba el capitán.