El Unicaja y Misko Raznatovic, agente de Dragan Milosavljevic, tienen un acuerdo para que el jugador serbio (Krusevac, 1989) continúe dos temporadas más en Málaga. Falta firmar los papeles y el asunto burocrático, pero las dos partes han dado el OK a la operación. Milosavljevic quiere quedarse en Málaga. Ha tenido dos proposiciones interesantes de Euroliga, una de ellas del Bayern Múnich. También existía la posibilidad de regresar al Partizan de Belgrado, pero el jugador ha dado prioridad a la opción de Málaga. Con su segundo hijo en camino, siente que está en el sitio ideal para continuar su carrera.

En el Unicaja hay satisfacción con la labor de Milosavljevic, llegado en 2017 desde el Alba Berlín, y en las últimas semanas se avanzó en la concreción de un acuerdo. Ha sido un jugador capital para Casimiro, el segundo que más minutos totales ha jugado tras Roberts. Más de 21 de media, con 6.6 puntos (38% en triples, con una mejora importante en ese aspecto), 2.6 rebotes y 1.4 asistencias. No son números descollantes, pero Casimiro valora su alta intensidad y capacidad defensiva. Ha tenido picos, como el primer partido de la serie de cuartos en Valencia o en la gran remontada ante el Madrid, importantes. Se valora también su versatilidad para jugar en posiciones distintas.

“Creo que los jugadores españoles del equipo mejoraron mucho. Mostraron mayores progresos. Ellos deben ser el corazón del equipo en las próximas temporadas”, decía Milosavljevic, que eludía pronunciarse sobre su continuidad con claridad: “A los que nos gustaría seguir también podemos formar parte de él. Somos un gran grupo, pero claro, el club es el que decide quién sigue y quién no. Creo que ahora hay una base de equipo muy buena, pero ahora decide el club quién se queda y quién no”.

Hacía el serbio un balance de la campaña recién acabada. “No tuvimos una temporada perfecta, pero tampoco creo que sea una campaña mala. Hicimos algunos errores, el más grande fue lo de Alba Berlín. Perdimos un partido en casa y en el tercero íbamos ganando por 14 puntos... Fue un gran error. Fue un punto de inflexión de la temporada, podíamos haberla hecho mucho mejor si ganamos en Berlín”, admitía Milosavljevic: “Hicimos un gran esfuerzo contra Valencia, jugamos como un equipo ante un gran rival, pero perdimos la oportunidad de ganar en casa. Fue el momento crucial seguramente. Pudimos ver que sus jugadores estaban nerviosos, que había presión... Pero no lo hicimos. Allí en Valencia fue muy duro. Creo que el final de temporada es bueno. Jugamos como equipo y crecimos, hicimos un gran juego en algunos momentos y estuvimos muy cerca de las semifinales”.

“Mirando la temporada en perspectiva, hubo altos y bajos. Las lesiones creo que fueron en momentos claves para nosotros. Estuvimos muchos partidos casi sin bases, era más difícil controlar el ritmo del partido sin Jaime y Alberto. Quizá sea la razón por las que tuvimos altos y bajos. Por lo demás, hemos tenido un gran grupo de jugadores, excelentes personas y profesionales. Les agradezco esta temporada, a ellos y a toda la gente de alrededor del equipo, del staff y del club. Fue una familia”, decía con agradecimiento sincero el serbio.

También explicó Milosavljevic su cambio de rendimiento. “Fue diferente, con otra situación y otra confianza. El año pasado no tuvo tantas oportunidades, algunas veces jugaba y otras no. No llegué a comprender cuál era mi posición en el club. Este año tuve mejores opciones con el entrenador. Cree en mí, me dio oportunidades y minutos. Eso me hizo más seguro, mejoré mucho mi tiro con la ayuda de los entrenadores. Jugué cada vez mejor”, analizaba el alero, que intentará ganarse un puesto en la gran selección de Serbia que dirige Djordjevic y que competirá en el Mundial: “Creo que voy a pelear y que puedo conseguirlo. Tenemos un gran grupo de jugadores. No es una decisión fácil para el entrenador. Todo el mundo está excitado con esta Copa del Mundo y todos quieren ir con el mejor equipo. Ojalá pueda estar”.