Carlos Suárez ya es ídolo en Burgos

No había tenido mucho peso Carlos Suárez desde que llegara a Burgos en febrero, un tren que apareció cuando el excapitán del Unicaja sopesaba seriamente anunciar su retirada, ante la falta de ofertas sugerentes para el de Aranjuez, pero una llamada de Curro Segura varió el plan a última hora. Su equipo está inmerso por subir a ACB, play off complicado ante Movistar Estudiantes, con factor cancha en contra, pero resuelto sorprendentemente por 3-0, la vía más rápida. Y con un Suárez colosal en el tercer y definitivo partido de esa serie, que justifica la apuesta en su día por un jugador de 36 años (ahora 37) y muchos meses sin competir con regularidad. 12 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias y 20 de valoración sin ser alguien experto en lucir en las estadísticas; números que llegaron en el mejor momento posible, que ya le convierte como una referencia en un San Pablo Burgos que peleará por ascender el 17 y 18 de junio, en un formato Final Four, aún con la sede por concretar.

"No me gusta personalizar mucho, me apoyo mucho en el trabajo del equipo, pero Carlos nos ha dado ese punto de veteranía necesario. Tenerle hoy en la pista ha sido un máster; siempre tomando buenas decisiones en ataque y defensa, luego ha sufrido en algunas decisiones. Ha metido cuando tenía que meterlas. Carlos nos está ayudando muchísimo, por encima de lo que podíamos esperar todos. Nos ha dado un gran rendimiento, resultado de buenas decisiones. Este tipo de jugadores están acostumbrados a este tipo de partidos, y probablemente haya más partidos como este, con lo cual volverá a ser importante", desgranaba Curro Segura la actuación del madrileño, el valedor de que hoy Carlos Suárez esté en Burgos.

3.9 puntos, 2.8 rebotes, 1.2 asistencias y 6.6 de valoración eran sus promedios en Burgos durante los doce partidos de temporada regular, en una media de trece minutos. Siempre crece en estos momentos, bien se conoce en Málaga. Una historia llamativa, que aumenta su leyenda. El conseguir un ascenso a ACB sería un gran colofón a su carrera, si es que no decide estirar la cuerda. Baloncesto aún tiene por dar.