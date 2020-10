Carlos Suárez: "Se pasa fatal, tenía mono de baloncesto"

Carlos Suárez ya es uno más en los entrenamientos del Unicaja. Se vestirá este sábado en el partido ante el Manresa, hará la rueda de calentamiento y Luis Casimiro decidirá si le pone unos minutos o aguarda al martes. Entrará en la rotación por Pablo Sánchez, quedándose Yannick Nzosa en el plantel, así que habrá que ver cómo es la rotación que va moldeando el técnico, con más piezas por dentro que por fuera. Ya ha usado puntualmente a Abromaitis como tres.

El capitán estaba contento por regresar al grupo. "Hay que ir cogiendo sensaciones y la forma porque no he podido hacer cancha con el resto. Poco a poco tengo que entrar en la dinámica, tener minutos, que no es lo mismo entrenar que jugar. Tenía ese mono de estar con los compañeros. Se pasa mal, fatal, mucho peor que cuando estás en el campo, intentas ayudar desde casa con lo que sea. Las lesiones forman parte del deporte y hay que llevarlo de la mejor manera posible. Intentar cuidarse y prevenirlas y en eso estamos", decía el madrileño.

"Estar feliz y ganar siempre es bueno y con los inicios para construir siempre cuestan, hay que coger los roles", decía Suárez, que hablaba del rival que habrá enfrente este sábado en el Carpena: "Tenemos que ganar todos los partidos posibles, llevamos dos y esperamos prolongarlo con un grandísimo equipo como Manresa. Es un equipo muy bien entrenado por Pedro Martínez, ya conocido, un histórico de los entrenadores. Tienen jugadores que conocen la Liga, expertos, dirigidos muy bien. Juega muy bien al baloncesto, hacen un juego increíble, han podido ganar los tres partidos perfectamente y vencieron en la pista del Estudiantes. Eulis Báez está en un gran nivel, juega muy fácil, hace jugar al resto. Es como el vino, cada año que pasa rinde a mejor nivel. Hay que estar muy atento a él y no menospreciar. Jou, Pérez u otros que no son conocidos pero rinden muy bien".

Suárez se enfrentará a jugar, como el resto de sus compañeros, a un Carpena vacío. "Es muy triste. El deporte es espectáculo y la afición es espectáculo. Si vas al Carpena muchas veces te fijas más en el espectáculo de lo que hay ahí con las gradas rebosar que en la cancha. Esperemos que pronto estén con nosotros. No sólo aquí, en el resto. Fuera también es desolador", cerraba el capitán cajista.