Carlos Suárez rechazó una proposición del Cluj-Napoca

Carlos Suárez está realizando la pretemporada con el Carplus Fuenlabrada. El que fuera capitán del Unicaja durante el último lustro busca un nuevo destino. A sus 36 años se siente con fuerzas para continuar jugando y quiere hacerlo con buen sabor de boca.

"Estoy empezando la pretemporada. Cerca de casa, de Aranjuez. Ahora mucha carga de trabajo, con las piernas pesadas, pero contento. El cuerpo responde y para eso trabajé el verano, para no resentirme", explicó en la Ser Deportivos Málaga Carlos Suárez, que explicó cómo es la situación con el equipo fuenlabreño y algunas situaciones de mercado que hubieron: "Me lo ofreció algún otro equipo ACB, pero Fuenlabrada puso mucho interés y más adelante, si ellos quieren contar conmigo, había esa opción. También había la opción de irme a otro club. Le faltan jugadores y estoy ayudando a los entrenamientos, no hay nada más. Llegaron ofertas de fuera, de algún interés, pero nunca se concretó, tuvo alguna en firme, pero decidí que no. Por ejemplo, el Cluj preguntó por mí, pero estar allí al lado de Ucrania, en Rumanía... Es el equipo que jugamos contra ellos en la BCL y que este año estará en la Eurocup. Prefería esperar otra opción".

"Con el Unicaja se acabó el ciclo, ya me despedí, no me ofrecieron hacer la pretemporada, pero es lógico, era un cambio de gente y ya cortar. Estoy súper agradecido a ellos. Está Adam Waczynski con ellos, a otros clubes tienen más necesidad, le hacen falta más jugadores", señalaba Suárez sobre la situación del Unicaja, al que mira con cariño y ve con buenas perspectiva: "Tienen un equipazo, gente que conoce la Liga y el club, eso es importante. Nueve jugadores nuevos es mucho y hay que compenetrarlo, pero esa adaptación es lo que deben hacer en pretemporada. El roster es una de las mejores cinco plantillas con diferencias".

"No me marco plazos, ir cogiendo forma en pista, que aparezca algo que me guste. Si más adelante, en septiembre, Fuenlabrada quiere contar conmigo, se estudiará. Quiero ser feliz, disfrutar del baloncesto y no me marco nada claro", cerraba Suárez.