El Carpena, con la mejor asistencia media en su historia

El mejor Martín Carpena de sus historia, tal y como indican los datos globales del Unicaja. 9.933 espectadores acudieron de media al Palacio solo en ACB, acariciando el aforo completo, alrededor de 10.600. Cifra que sirve para ejemplificar la temporada baloncestística que se marcha en Málaga, de los mejores cursos en la historia del club a nivel deportivo, con un título y otra dos semifinales (ACB y Supercopa), más el liderato en Liga Regular, un proceso delicioso de nueve meses aunque después no tuviera excesiva validez en la lucha por el título. No tiene tanto paragón esta 23/24 en lo social, con un Carpena asegurando una atmósfera mínima siempre muy alta. También en BCL, aunque el perfil de aficionado, en un porcentaje alto, es diferente al que acude en el fin de semana. Fue llamativo aquel Unicaja-Falco donde se superaron los 9.000 espectadores en el Carpena, es una muestra clara de lo que se ha experimentado, o en aquel Torneo Costa del Sol y el aforo completo en un Unicaja-Real Madrid de verano. Hay melancolía en el entorno del club, aún asimilando la decepción de caer con el UCAM Murcia, pero no tambalea esa Unicajamanía en la ciudad.

Esa asistencia media en el Carpena supera la mejor marca histórica del club: 9.639 en la 05/06, el año que se levantó la ACB. Contextualiza el momento de esplendor que vive el Unicaja, un proyecto que pretende crecer en las próximas temporadas, ya con unas bases muy sólidas. El Unicaja cuantifica un total de 208.599 personas que acudieron al Palacio durante el curso, una experiencia de gran valor en la oferta de ocio actual. El Carpena actualmente atrae, por el rendimiento de este Unicaja, mayoritariamente visto como el equipo con el baloncesto más atractivo de la competición, y todo ese ambiente festivo en la grada. El aficionado ya acude al Carpena a ver al Unicaja, no al rival; algo muy difícil de insuflar al malagueño.

El Unicaja ya trabaja en la próxima campaña de abonos, que verá la luz en los próximos días. Se alcanzaron 9.043 abonados en la 23/24, llegando al tope marcado por el club, guardándose más de un millar de asientos para la venta de entradas. La previsión es que habrá una renovación masiva, mientras el Unicaja estudia alguna fórmula para vender algún abono más, ante la profunda demanda. El Carpena actual se ha quedado pequeño, pero es algo cíclico. Se está extendiendo esa semilla, con mucho aficionado joven que acude con frecuencia al pabellón, de lo que más impacta. Hay que saborear esta etapa al máximo. "Los clubes como nosotros tienen que seguir picando, que dentro de poco podamos jugar una final de ACB. Hemos puesto al club y a la ciudad donde merece estar. Y ahora hay que consolidarse ahí, mantener ese estatus y su sitio, aceptando que algún día perderemos", reflexionaba Ibon Navarro en su última rueda de prensa del año, de los culpables en esa transformación social del Unicaja.