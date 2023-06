Hay varios planes

Constató el Unicaja estar un peldaño por encima de Lenovo Tenerife. No hubo serie entre malagueños y tinerfeños, al menos era difícil contemplar, viendo los precedentes anteriores, que el play off podía dirimirse por la vía rápida y con una autoridad tan notoria, tanto en el Santiago Martín como en el Carpena. El conjunto cajista dio el enésimo golpe de la temporada, en constante crecimiento, y en un estado actual que solo hace presagiar que se puede hacer algo importante en junio. Parece un equipo muy difícil de batir a estas alturas, en un proceso desde la Final Four de la BCL que ha sido más plácido de lo imaginable, cuando lo normal es sufrir un bajonazo, el equipo malagueño lo ha convertido en una oportunidad para aprender; otra prueba de ser un grupo único. Ibon Navarro es nuevamente el gran artífice de este éxito puntual. "No se trata del qué, sino cómo lo estamos haciendo", decía exultante al concluir el segundo partido de la serie.

Ha dotado al Unicaja de una riqueza infinita en lo táctico. Archiconocido que es un equipo que crece si hay velocidad y ritmo en el juego, pero la actuación en La Laguna, como ningún equipo ha sabido maniatar a Lenovo esta temporada, ratifica que es un grupo también preparado para un baloncesto más tenaz y con obstáculos, estilo transversal y más depurado una vez esa piña de jugadores acumulan semanas juntos. La serie de cuartos de final refuerza más si cabe el trabajo de Ibon y su equipo, en constante estudio para seguir puliendo un baloncesto difícil de perfeccionar. El mensaje es que aún este equipo no ha tocado techo, imposible con solo nueve meses juntos. Lo mejor debería estar por llegar.

Con recursos que han sido decisivas en la serie, como esa defensa de Sima sobre Shermadini, no estaba en condiciones el georgiano en el segundo partido, pero en La Laguna no apareció por el buen hacer del gerundense, que ha crecido exponencialmente desde esta semana, que incluso podría supone su continuidad en el Unicaja, tema que está por ver, pero su rendimiento ha suscitado estupor tanto en el club como en el entorno; lo necesitaba el pívot para demostrar que sí puede ser alguien válido en Málaga. El ver a Marcelinho lejos de su nivel, Jaime Fernández con 0 puntos en la serie, lo superado que ha estado Lenovo durante una mayoría de la eliminatoria son consecuencias de ese plan, ahora en una versión más avanzada.

Porque el equipo logró hacer una transición dulce, de jugar un primer partido con gran peso en lo defensivo, desentrañar a un equipo tan especial como Lenovo Tenerife, que se volvió terrenal y endeble en momentos donde los canarios son expertos; y luego pasar por encima en el Carpena con una exhibición de baloncesto ofensivo, festival por momentos, como reconocía Ibon Navarro. Todo ello sin Alberto Díaz, que el equipo sobre el papel debería perder prestaciones, pero a quien no se le ha echado en falta, por fortuna. No obstante, se adaptará el plan cuando el capitán regrese, días de contrarreloj para que pueda estar en condiciones frente al Barcelona, también de saborear un resultado que es muy importante en Los Guindos, el estar entre los cuatro mejores de la ACB seis años después. Y con un plan de Ibon Navarro impoluto e infinito.