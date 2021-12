Casimiro: "¿Árbitros? Si queremos depender de terceros es malo"

Luis Casimiro, técnico ahora del Coosur Betis y antes del Unicaja, quiso quedarse con lo positivo pese a la derrota de su equipo: "Lo más destacable es que el equipo estaba 10-11-12 abajo y nos hemos vuelto a rehacer, hemos tenido el tiro para ganar o empatar, hemos hecho esa falta en ataque que nos lo ha impedido. El equipo ha reaccionado, ha vuelto, ha estado hasta la última posesión compitiendo. Me quedo con eso".

Se lamentaban en Sevilla del arbitraje y se le preguntaba a Casimiro por ellos. "El respeto empieza por uno mismo. Trabajamos duro, muy duro, no nos quejamos, si competimos así, o más duro aún, volverá el respeto arbitral. Lo primero depende de nosotros, trabajar duro. Desde el club se hace el trabajo, si vemos cosas que han sido mal pitadas haremos el proceso habitual en la Liga Endesa para quejarnos si nos han perjudicado. Si queremos depender de terceros es malo. Si lo ganamos desde nuestro trabajo, todo irá bien", decía Casimiro: "Cambiamos cosas, en defensa y ataque, que nos ha dado tiempo a trabajar. Hemos insistido en aspectos defensivos. Por momentos ha sido agresiva, en líneas de pase... Esa es la línea. Muchos jugadores son los mismos. No estamos tan lejos de ganar, pero muchas veces no es hacer algunas cosas sino evitar algunas cosas. Hemos dado faltas al tirador de tres puntos, 26 tiros libres tiran para meter 23. Si reducimos esas faltas evitables ganamos el partido. Estamos a dos rebotes de ganar".