Casimiro, con Elegar y sin Brizuela: "El Tofas es un equipazo"

Luis Casimiro compareció en la sala de prensa del Carpena antes del trascendente encuentro de este miércoles ante el Tofas Bursa. Un pedazo importante del billete a los cuartos de final de la Eurocup está en juego. El técnico valora al equipo que habrá enfrente, hace un balance del parte médico y pide a la afición, esta vez sí, un extra.

"Frank Elegar podrá estar ya para ser uno más. Darío no y Ejim, de momento tampoco. El que está más cerca de la recuperación es Ejim, a Darío hay que irle esperando, cada 24 horas que pasen pueden ser fundamentales. Está descartado prácticamente para mañana. Ejim tiene una lesión muscular, aunque ha hecho avances, progresa bien. Darío ayer no podía dar un paso y hoy va caminando. Es un esguince grado 1", explicaba Casimiro, que ha contado estos días con el junior Pablo Sánchez, ya recuperado de una lesión que le ha tenido fuera unas semanas.

"Es de las conversaciones que tenemos al principio y que a vosotros os gusta", decía Casimiro sobre la importancia del duelo: "Pues ahora es el momento. Penúltima jornada del Top 16, con un rival directo en casa. Dependemos de nuestro trabajo para ser primeros, que sí es muy importante ahora en esta fase. Estamos en el momento que depende de nosotros para ser primeros".

🏀 Prepara el @unicajacb el importante partido de mañana ante el @TofasSporKulubu. Volverá Frank Elegar y será baja Darío Brizuela. Ejim apura para llegar a la Copa pic.twitter.com/nnXwyiYcU0 — malagahoydxt (@malagahoydxt) February 4, 2020

Sobre el rival, Casimiro derrochó elogios: "El Tofas no tiene experiencia en Euroliga, pero sí Eurocup. Es uno de los mejores presupuestos de la Liga de Turquía, va cuarto en su Liga. Su racha es de 7-1 en 2020. Dice del potencial que tiene que cuando no juegan Lojeski y Mejía mantienen el nivel. Ganan en Andorra sin ellos y Williams. Se refuerzan con Rion Brown, que les da un plus de energía y talento en el puesto de alero. Es un equipo muy largo, con muchos jugadores importantes. El trabajo de ellos, con un buen núcleo de jugadores turcos, es muy bueno. Si dejas fuera a Lokomotiv en tu grupo es porque tu potencial es tremendo. Su nombre no dice tanto, pero es un equipazo. Es un equipo físico y atlético. Tienen un nivel alto de actividad y contactos, de dureza. Tenemos que seguir pensando con la cabeza fría para tomar buenas decisiones en ataque. Va a ser duro".

"Presión ya llevamos, tenemos todos los días", respondía Casimiro cuando era cuestionado por si la sentían: "Se jugarán en febrero más o menos partidos, depende de nosotros. Tenemos que seguir sin pensar si hay presión o no. Si te dedicas al deporte profesional tienes que convivir con la presión. Si te despistas vas a estar estar centrado en otras cosas y no en lo importante. Hay que dar la responsabilidad que tiene a cada partido".

"Mejor ni mentarlo, basta que hables de algo que va bien para que no salga. No creo, pero haberlas haylas, no voy a decir nada", bromeaba Casimiro cuando se le hablaba de la fortaleza del equipo en casa en la Eurocup: "Nunca pido nada al público, son libres de expresarse. Con su presencia es suficiente. Ya hacía llamamiento el otro día. Es un momento importante de verdad de la Eurocup. El que haya un Carpena como en los momentos estelares, con un público que sabe que se juega mucho. Al jugador le ayuda muchísimo. La motivación extra, el desgaste para el que juega fuera, la influencia en el nivel arbitral... En un primer paso muy importante para el objetivo de la Eurocup".