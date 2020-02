El Tofas Bursa se ha reforzado con una pieza importante en la ventana de incorporaciones a mitad del Top 16 de la Eurocup. El rival este miércoles del Unicaja contrató a Rion Brown (Huntsville, Georgia, 1991), un escolta/alero de 1.97 metros que había jugado en la Euroliga con el Panathinaikos en la primera mitad de la temporada. Eso sí, de manera testimonial. Apenas 16 minutos repartidos entre ocho partidos. Sí jugó algo más en la Liga de Grecia, pero Pedoulakis no le dio protagonismo y la situación no cambió con la llegada de Rick Pitino.

En sus cuatro primeros partidos, tres de la TBL y uno de la Eurocup, ha impactado rápidamente Brown. Promedia 17.5 puntos por encuentro y ha tenido momentos muy brillantes. Puede dar fe el Joventut, al que le metió 20 puntos en 20 minutos. "Me siento contento de estar aquí. Me siento realmente bien jugando. Ha sido un tiempo largo y duro, pero ahora me siento bien. Podemos estar en el Top 8", decía Brown tras aquel partido. Brown da al Tofas otra arma diferente para abrir el juego con su tiro, capacidad de generar en transición sin dejar de ser un buen defensor.Tras formarse en los Hurricanes de Miami en la NCAA, Brown jugó en Hapoel Tel Aviv (Israel), Excelsior Bruselas (Bélgica), Kataja (Finlandia), Dijon (Francia) y Promitheas Patras (Grecia), donde ofreció un alto nivel y llamó la atención del Panathinaikos, en una práctica habitual en los últimos años de los gigantes griegos, de reclutar a jugadores americanos que destacan en su Liga ahora que su potencial económico es más limitado.

Brown tiene genes de baloncesto. Su padre, Quautico Brown, conocido como Tico, fue también jugador profesional, un escolta de 1.96 metros. Jugó en Georgia Tech y fue elegido el número 23 del draft por los Utah Jazz, pero derivó su carrera hacia la CBA, la competición que en los 70 compitió seriamente con la NBA por ser la liga más potente en EEUU y que después se fue apagando. Fue uno de los mejores jugadores en militar en la CBA, máximo anotador histórico y con dos títulos tras jugar en Anchorage, Detroit y Savannah. También jugó profesionalmente en Suiza, Venezuela y Bélgica.