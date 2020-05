Casimiro: "Puede haber bastantes sorpresas"

Luis Casimiro estuvo en el programa Tablero Deportivo de RNE en la víspera de una toma de decisión importante para el deporte de la canasta, con la Eurocup y la ACB pendiente. El entrenador del Unicaja hizo una valoración de la situación.

"Como decía Ante Tomic, Europa está muy penalizada la movilidad, moverse por Europa tantos clubes de diferentes países, en diferentes estados con el Covid... Parece mucho más complicado. Fijaos cómo es de complicado para definir las etapas en fútbol y baloncesto a nivel doméstico. Pero Jordi Bertomeu es un hombre constante y perseverante y cuando tiene una idea quiere llevarla a cabo, así que habrá que esperar", decía Casimiro sobre la situación que se decide en pocas horas.

Acerca de cómo han llegado los jugadores, Casimiro decía que "se han recuperado los lesionados. Los plazos se nos alargaban con Jaime y decidimos que no merecía la pena esperar porque no había certeza de que volviera bien, es de larga recuperación y decidimos la cirugía. Josh Adams está recuperado a nivel clínico, pero no tiene ritmo de competición no está. Melvin Ejim y Suárez sí están, los teníamos tocados y los hemos recuperado. A nivel anímico ha habido de todo un poco. Gente entusiasta y muy bien tras dos meses metidos en casa con ganas de trabajar y otra menos. Pero en estas dos semanas de trabajo, individual, y la segunda con pequeños grupos pero sin contacto, he notado que la mentalidad ha ido a más. Entrenar en cancha, el balón y ver el final les ha venido bien para levantar a nivel mental".

Sobre el formato de competición y cómo puede afectar, Casimiro decía que "ojalá sea el Unicaja el campeón, lo que da esta competición es que es corta y va a depender mucho de lo atípico que es llegar a ella. Esperamos a ver qué sale en el BOE para ver si podemos entrenar con contacto y así están todos los equipos. Dependiendo del estado mental, de la buena dinámica de los primeros partidos, puede haber bastantes sorpresas, pero puede ser un buen momento para desbancar a los dos clubes de fútbol, que tienen muchas opciones de prolongar ese mandato, por capacidades y talento, pero soy optimista, que podamos terminar, que haya sorpresas en esas dos semanas en la que se decidirá el campeón. Ojalá sea el Unicaja quien dé la sorpresa".

"Valencia va por delante, por lo que os leo y escucho, sin descartar a Andorra y Gran Canaria. Valencia tiene muchísima calidad en las instalaciones y reúne todo para ser la sede", remachaba Casimiro al ser cuestionado por la sede de la fase final de la ACB.