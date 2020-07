Casimiro: "Queremos estar cerca de los títulos, con máxima ambición ir a por la Euroliga"

Luis Casimiro seguirá la próxima temporada al frente de la nave del Unicaja, El técnico manchego estará en su cuarta temporada (dos completas y la primera en el tramo final) en Málaga. Quiso trasladar un mensaje ambicioso, de continuidad en el proyecto. Él asegura que siente respaldo en la calle, en el día a día, de la afición con el trabajo que realiza.

"Me hace muchísima ilusión estar hoy aquí. Es la tercera vez que hacemos rueda de presentación. Es un orgullo estar otra vez estar dirigiendo los destinos deportivos del Unicaja", expresaba Casimiro en su primera alocución: "Agradezco a Eduardo, a toda la cúpula del club porque me ha trasladado su apoyo para continuar. Estoy agradecido a esa confianza, a ese apoyo. Quise seguir aquí en el Unicaja, aún más en estos días con el apoyo y respaldo recibido. Estaba mucho más convencido y era más real todo. El apoyo era máximo. El proyecto llevábamos construyendo a medio plazo, muy ilusionante. Poder intentar conseguir que los momentos de ilusión lo podamos volver a repetir la próxima temporada".

Cuestionado por cuáles son los retos en forma de resultados para la próxima temporada, Casimiro señala que no han cambiado: "Te diría que los objetivos son los mismos. Máxima ambición, querer conseguir lo máximo. Estar al máximo nivel que podamos, cerca de los títulos, de conseguir, todos tenéis esa palabra, la Euroliga. No escatimamos la responsabilidad de conseguir esos objetivos, no cambian, son los mismos de la temporada pasada. Con más ánimo, más ilusión por conseguirlos".

"Es algo que para mí es muy bueno como entrenador", relataba Casimiro sobre el hecho de que el grueso del plantel vaya a seguir de cara a la temporada 2020/21: "La temporada pasada queríamos mantener un núcleo mayor y no pudo ser. Tenemos un 90% de la plantilla construida, que conoce cómo jugamos, que rinde a buen nivel. Han tenido una buenísima actitud. No vamos a partir de cero para la próxima temporada. La labor del entrenador es mejorar al equipo. Lo peor fue que estuvimos a un paso de conseguir cosas y no lo conseguimos. Todos los jugadores mostraron una grandísima profesionadlidad y ética, les deseo suerte a los que siguen, que será la nuestra, y a los que no siguen porque fueron ejemplares. Pasamos página. Desde hacer varios días a toda máquina mirando el mercado para traer a los jugadores necesarios para que el equipo salga fortalecido, la plantilla sea mejo. Estamos trabajando con Manolo [Rubia, director deportivo] desde hace días".

Acerca de las dudas que pudieron generarse sobre su continuidad, señalaba el entrenador manchego que "Eduardo lleva tiempo de presidente. Fue diciendo en ruedas de prensa, es verdad lo que os dijo, que no trataría nada de futuro hasta que acabe, pero me mantenían involucrado al mismo tiempo en la toma de decisiones de futuro. Tanto él como la dirección deportiva, cuando se podía construir en el futuro. Tengo la experiencia para no preocuparme del futuro que va a venir. Vivo y tengo la posibilidad de vivir el momento, en el mejor club que puedo estar, con posibilidades tremendas. Sí que estaba involucrado con todo".

Por último, Casimiro respondía a la cuestión de qué sintió cuando vio al Baskonia campeón de la ACB tras tenerle virtualmente eliminado: "Cada tiro de Henry en la prórroga me venía, los dos que hizo en la prórroga. Mucha frustración en el momento, soy consciente de que hemos dejado pasar, por errores baloncestísticos y humanos, una gran oportunidad. El trabajo fue impresionante en la segunda parte, hicimos un gran trabajo durante la fase final, pero errores de baloncesto no nos dejan cerrar junto a errores humanos. Habíamos dejado escapar una oportunidad".