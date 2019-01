Casimiro: “Ahora, a ser cabezas de serie”

Luis Casimiro estaba satisfecho tras el partido por la victoria de su equipo ante el Movistar Estudiantes. Ve síntomas de progresión en su equipo y entiende que el final más apretado se debió a errores puntuales y no a una ansiedad colectiva.

“Era un partido con su dificultad, nos enfrentábamos a un equipo en racha, en gran forma, venía de ganar en Murcia y al Real Madrid”, contextualizaba Casimiro: “Durante mucho tiempo hicimos muy buen trabajo. Peleando hemos conseguido marcar una diferencia que nos ha permitido llegar al final con bastante soltura. Errores puntuales, alguna pérdida, algún rebote... Nos ha hecho cerrar el partido con menos diferencia. Estoy contento con la victoria”.

Cuestionado por la dificultad de cerrar los partidos, que también ocurrió el martes, tras dominar por una diferencia interesante cercana a los 20 puntos, Casimiro aseguró que “han sido errores puntuales, el otro día fue más acierto del Estrella Roja. En el Estudiantes, cuando cogemos la máxima, mete Cook un triple, Brizuela otro y un dos más uno... El rival también juega. La semana pasada el Fenerbahce ganaba por 20 puntos al Baskonia y no mucho después se pone a dos. Y le pasa al Fenerbahce. El partido, con dos pérdidas menos evitables y una falta menos, lo habríamos cerrado cómodos con 10-12 puntos de diferencia”.

El mensaje es claro una vez conseguida la clasificación para la Copa del Rey y denota ambición. “Me gustaría ser cabeza de serie, llevamos casi toda la primera vuelta entre las cuatro primeras posiciones. Queremos eso, estar ahí porque creo que lo hemos merecido. Ha sido mi primera respuesta cuando hablamos con Lucio Angulo en la tele nada más acabar el partido”, argumentaba el técnico manchego.

Casimiro señaló como clave para el despegue en el tercer cuarto un mejor control de las pérdidas y el rebote. “Las pérdidas en la primera mitad fueron por querer correr demasiado y arriesgar. En el segundo tiempo estuvimos mucho mejor en esas pérdidas, cogimos renta suficiente. A falta de buenos tiros que entren pudimos coger buena renta. Se cierra con solvencia buena el partido. Este equipo ha conseguido estar ahí en la primera vuelta y estamos cuartos a falta de una jornada”, proseguía el técnico.

Por último, Casimiro fue preguntado Waczynski y su mal estado. “Tiene que tirar con plena confianza. El trabajo que tenemos todos, se lo he dicho a él, es la responsabilidad de tomar el mejor tiro posible. A mí como entrenador me da igual que entre o no. Es un tema de precisión y habilidad. Ya que hicimos el trabajo él debe tirar si está solo. No se puede obligar a nadie a meterlas todas. Mi obligación es que seleccionen el mejor tiro posible. Para eso sí tenemos que estar tensionados. Alguien que no mete un tiro puede jugar 20 minutos si hace su trabajo. Los tiros entrarán. Para nada veo a Adam preocupado. Estaría temblando si fuera el entrenador rival próximo y pensara que Adam iba a fallar”, le animó el entrenador.