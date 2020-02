Luis Casimiro tiene muchos tiros dados. Le falta jugar una final de la Copa del Rey, eso sí. Igual que levantó una Liga y una Supercopa, en el torneo del KO no ha jugado el partido definitivo. Intenta transmitir mesura, pero es plenamente consciente de que el Unicaja ante una oportunidad de hacer algo grande. Prefiere jugar el viernes antes que estrenar el torneo el jueves, como el año pasado. Responde a su manera a Porfirio Fisac y machaca con el mensaje de separar lo que rodea la Copa de lo que ocurre en el parqué.

"Veo al equipo muy bien, perfecto. Estamos todos, Melvin Ejim ha entrenado en los últimos días, lleva dos días completos. Está completo el equipo y en ese aspecto, contentos", dice Casimiro sobre el estado físico del equipo: "Recuperamos el roster del equipo profesional. Todos estarán a buen nivel, no importa la edad. Es una ocasión para que todo el mundo sume, no vamos a poner un foco sobre nadie. Hablaba con el equipo y le decía que es un partido de baloncesto. Si estamos concentrados en los mil detalles que tiene un partido de baloncesto, concentración mental y física, eso nos metería plenamente en la Copa".

El Zaragoza es un rival que habitualmente se le da mal al cuadro malagueño. De hecho, fue el verdugo del Unicaja en el último partido en casa en la Copa. Ganaron en el Carpena en diciembre y su temporadas merece todo el respeto para Casimiro. "Tienen jugadores lesionados importantes, hay roles distintos, jugadores que han cambiado de posición, ahora juegan más minutos en otro puesto. Será un partido totalmente diferente a lo que vimos en Liga. Han pasado meses desde entonces. Los equipos van cambiando, los jugadores no están en el mismo estado de forma y el momento es diferente. En el aspecto mental hay que estar muy preparados para diferenciar lo que rodea a la Copa del parqué y abstraerse para el partido de baloncesto. Será un partido diferente. Tiene directrices diferentes a nivel de estrategia. Será diferente al de la Liga, sobre todo en el resultado".

Cuestionado por cómo afecta ser anfitrión de la Copa, Casimiro templa gaitas. "Si me remonto a la historia, cero ventajas, nunca hubo un anfitrión campeón. Cuando has vivido tantas Copas, mi deber es transmitir que debemos jugar un partido de baloncesto en una atmósfera increíble. Habrá más aficionados nuestros que de otros sitios, pero todo lo que rodea al equipo de casa es más emotivo. Tienes más relaciones sociales, ves a más gente conocida... Lo que les transmito es que debemos estar concentrados en la cancha. Todo el histórico, lo que significa ser anfitrión o llorar por quién es favorito o no... Tenemos que trasladar todo al partido del viernes, aislarnos de todo lo que rodea a la Copa", proseguía el técnico.

"De los 15 últimos partidos hemos ganado 10, partidos importantes, nos hubiera gustado ganar más y nos ha dolido alguna derrota, pero el equipo ha sabido a qué pelear, hemos ganado partidos sólidos, de distinta forma, hemos competido bien fuera de casa. Llegamos con cierta buena dinámica, pero que no vale de mucho el pasado, aunque sea muy reciente. Tenemos que afrontar el partido con ese grado de dinamismo", contextualizó sobre cómo llegan los dos equipos, al tiempo que respondía a una pregunta sobre la otra semifinal: "Si apelamos a cómo está jugando cada equipo, dinámicas, espíritu... Tenerife viene con espíritu ganador. Son campeones del mundo, se traslada a un dinamismo bueno, positivismo. Pero tendría mucho respeto a Andorra, que es muy buen equipo, no viene a regalar nada. Lo bueno de la Copa es que se está abierto a muchas cosas diferentes, de todo tipo. Será apasionante. No evitamos ni al tercero ni al cuarto de la Liga. Son cabezas de serie. Si están ahí es por méritos propios, se lo han ganado. Si sólo hablamos de presupuesto no deberían estar ahí.Son tercera y cuarta posición. Por presupuesto igual ni deberían jugar la Copa".

"Estamos mentalizado para hacer un trabajo exquisito, buenísimo", respondía con sorna Casimiro cuando se le cuestionaba por aspectos tácticos: "Yo creo que todo el mundo sabe ya lo que hay. Aunque hayas vivido otra Copa, la nuestra es el mejor evento de baloncesto fuera de la NBA. Lo que se vive en estos cuatro días, los resultados, el ambiente, el nivel y la calidad de la organización. Aunque tú lo cuentes y hayan vivido otras Copas, no son comparables a la nuestra. A los que tienen más experiencia les escucho que hablan a los nuevos. Tenemos ese proceso de mentalidad, de estar dispuestos para el momento de activación. Si no estás muy centrado en el baloncesto y el partido, tiene la Copa elementos que te pueden distorsionar. Cuando te diviertes es haciendo el trabajo bien y ganando bien. Si nos divertimos acabamos bien".

"Prefiero cerrar", decía Casimiro sobre cómo afectaba jugar el último partido de cuartos: "El primer partido de la Copa es una putada, la gente está cogiendo acreditaciones y puedes estar en tu casa. Hay un equipo que ni cogió las acreditaciones y se va a casa. Vives el ambiente del primer día de Copa. El que no se ha enterado se da cuenta de lo que es esto. Perfecto, ideal. Me gusta jugar el último".

Por último, se le inquiría a Casimiro por las palabras de Fisac, entrenador del Casademont, en la previa, en las que trasladaba la presión al Unicaja. "Si se trata de llorar... Si esto fuese por presupuesto vale, pero es por méritos deportivos. El Zaragoza se lo ha ganado. No voy a llorar por ser favorito. Lo que queráis poner la prensa o decir los rivales.... Si somos favoritos para ellos, vale".