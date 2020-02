El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, pasó por rueda de prensa y afirmó que el hecho de creerse favorito contra el Unicaja en la Copa del Rey por ser terceros en la Liga sería "un grave error". "Cuando uno en la vida es el doce y está el tres, esto es para alabarle, no para obligarle. Y cometemos un grave error engañando. Somos gente, o yo soy gente, sencilla, de barrio como digo muchas veces. Y cuando uno es doce y te enfrentas al presupuesto quince o dieciséis y no estás bien, te machacan. Y cuando uno es doce y está tercero es para ser alegres, no para creerse terceros. Creo que es un gravísimo error", indicó.

"Es algo que no os creéis. Yo voy a seguir sembrando esto porque lo otro confunde a la afición. Es un error. Vamos a ver... ¿Cuánto dinero cuesta nuestra plantilla? ¿Cuánto dinero cuesta la plantilla del Unicaja? Venga, va, somos favoritos...", ironizó, para continuar: "Este club puede crecer. En algunos años, no muchos, con un muy buen patrocinador que tenemos ahora mismo, con un muy buen apoyo institucional, que tendría que ser más fuerte en ciertos detalles y no hablo de dinero, creo que sería muy importante que algún día llegara a ser cuarto o quinto de esta Liga en cuanto a presupuesto y estructura. Pero ahora somos doce, trece, y no nos engañemos, no somos más fuertes porque lo digamos más alto. Es muy importante que disfrutemos de lo que somos y no me gusta para nada el cuento de la lechera", advirtió.

Fisac señaló que su equipo acude a la Copa "con toda la ilusión del mundo", pero sabiendo que hay que "cambiar el chip porque es un torneo de K.O. y no vale el siguiente partido sino centrarse en el primero". Sobre este asunto, apostilló que en esta vida "nada es imposible, todo es posible" y que si un sueño lo trabajas "se cumple", aunque personalmente es de los que cree más "en la parte del trabajo". "La Liga y la Copa son torneos muy distintos y no influye para nada lo que hagas en uno o en otro. Puede influir para saber la realidad que cada uno vive y la alegría que tiene que tener por la realidad que está viviendo", comentó.

El entrenador segoviano prevé un partido "duro" contra el anfitrión ya que espera un rival "que va a morder, arañar y trabajar porque tiene el apoyo de su afición". "En esta Liga se está mostrando una cosa muy clara y es que las aficiones están ayudando mucho a los equipos. En casa te dan un plus más de energía y por eso me espero un equipo muy agresivo en ese aspecto", afirmó.

Fisac considera que el Unicaja cuenta con una "muy buena rotación con una capacidad muy importante de crear y generar y ser muy verticales". La clave del enfrentamiento, a juicio del técnico del conjunto zaragozano, es el trabajo que tiene que hacer en la zona interior el Casademont, en los espacios interiores para intentar que el dominio del rebote sea una de las facetas claves en el partido. "Tenemos nuestras opciones de ganar si estamos muy acertados en los triples y hay que intentar llegar al final del partido con opciones de victoria", destacó.

Fisac se congratuló del hecho de que desde hace cuatro o cinco semanas sus hombres han dado un paso adelante "de madurez" en el sentido de saber jugar partidos contra equipos "más físicos", algo que puede ser importante contra Unicaja. "Tenemos una carencia y la tenemos que suplir de otra manera pero es uno de los problemas que hemos conseguido solventar como hemos demostrado en los partidos europeos", explicó. El entrenador del Casademont Zaragoza subrayó que acuden a la Copa del Rey "con el orgullo de defender una ciudad y una Comunidad" y que si tienen algo dentro deben dejarlo "todo el primer día" y que luego ya se verá qué pasa.