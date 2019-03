Tras la eliminación en la Eurocup, el Unicaja trabaja para tragarse su amargura y recuperar su senda, y ayuda a ello la victoria contra el Obradoiro. De hecho, para Luis Casimiro, el proceso se ha completado. El técnico se mostró feliz en su aparición por sala de prensa y aseguró que el cuadro cajista ya está metido en dinámica para un final de temporada "complicado".

"Ya estamos reseteados, lo ha demostrado el equipo. Lo único que miramos es que somos cuartos empatados a victorias", aseguró el preparador, que defiende a su grupo y el trabajo realizado en el momento que se atraviesa: "La sensación que me da es felicitar a los jugadores porque lo han vuelto a hacer. Se han rehecho de todos los problemas. Y si se podía rizar el rizo, jugamos con un base natural solo. La sensación que me da es que el equipo, pese a todos los problemas, se rehízo y los superó. Eso es lo que les transmito a los jugadores. Los felicito por su implicación y porque su mentalidad es muy buena ante todos los problemas que se podían plantear en este partido".

Continuó Casimiro con su análisis del choque ante un Obradoiro que no puso las cosas sencillas: "Fue un partido complicado, no cabía que fuese de otra manera y así es como serán los diez siguientes de liga regular. A estas alturas no hay ningún partido fácil y más si miramos los resultados de la jornada. Obradoiro hizo las cosas bien en defensa en el primer tiempo, cambiándonos en muchos bloqueos, haciendo desajustes. Nos hizo trabajar para leerlo y los tiros abiertos en ese momento no entraron. Estuvimos bien en defensa, por eso aguantamos el primer tiempo, pero no estuvimos en nuestros números ofensivos".

Hasta 22 pérdidas computan en la estadística del partido. Dato que, según el de Villamayor de Calatrava, puede conducir, con matices, a engaño: "No son pérdidas de balón, son pérdidas pero de tres segundos, faltas de ataque… Nos han pitado varias de ataque por el uso ilegal de las manos, tres segundos, hay que centrarnos en mejorar esas cosas. Dicho así 22 pérdidas son muchas, pero hay que restar las que se han producido por estas situaciones".

"Milosavljevic nos activó en la posición de base para ayudar al equipo, lo cual me alegra mucho por él"

Más allá de puntos negativos en el juego, habló también Luis Casimiro de las claves para la reacción del Unicaja cuando llegaba a perder de 11 puntos: "Defendimos con regularidad todo el partido y coincidió que cuando ellos más se fueron empezamos a meter tiros y se activó la defensa. O viceversa. Hay que ver tiros de Sasu (Salin), de Carlos (Suárez, todo un conjunto para recuperar rápido la diferencia y sacar la ventaja necesaria para ganar el partido".

Tuvo mucho que ver en esa reacción Dragan Milosavljevic, quien ocupó por momentos el puesto de base. Nuevamente, loas para el serbio de su entrenador: "Con él me serviría lo mismo que dije. Dragan lo volvió a hacer. Igual que el equipo se sobrepuso a todos los problemas, que no sé cuántas van ya que superamos, Dragan lo volvió a hacer. Reactivó en esa posición defensivamente al equipo, aunque repito que no defendíamos mal, pero no estábamos anotando y no sé qué fue primero, si los triples que reactivaron de Sasu, la fluidez anotadora adquirida en ese momento o la reactivación defensiva primero para lo demás. Pero creo que es una suma de todo. Como sea, Dragan nos activó en la posición de base para ayudar al equipo, lo cual me alegra mucho por él".

Por delante, una semana de entrenamientos antes de visitar al Tecnyconta Zaragoza. "El objetivo es trabajar el próximo día a tope en los entrenamientos. Tenemos que hacer las cosas bien y seguir compitiendo. Queda mucho en sentido de importancia y quedan diez partidos que hay que plantearse cada día y cada momento como un reto", relataba Casimiro.

Además, cuestionado por el papel del hombre alto en el baloncesto moderno, motivado también por el partido de un jugador como Kyle Singler, hablaba así: "No son una especie en extinción. Son más rápidos, manejan el balón, tiran, fintan… Todos tienen a Kevin Durant en mente, nadie creo que piense en un pívot que juegue de espaldas. Tienen otra función dentro del campo y hacen un trabajo muy importante, pero son diferentes a cómo eran antes en tipología y estilo de juego. Muchos de esos tiros de tres los hacen también los hombres grandes".