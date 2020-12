Luis Casimiro se mostró más que contento con la respuesta de sus jugadores en un partido difícil, físico y que afrontaban con bajas importantes que obligaban a rotar en posiciones poco habituales. El Unicaja fue muy superior y acabó 21 arriba ante el UCAM Murcia (102-81) para lograr ese balance de 8-4 y seguir dando pasos hacia adelante.

"Un partido a priori complicado, peligroso. Creo que estuvimos muy bien. Sobre todo en el control de la defensa de jugadores importantes. Estuvimos muy acertados en la toma de decisiones en esas situaciones. No dominamos el rebote porque jugamos ante el mejor de la liga, 14 capturas de media por partido", explicaba en su valoración inicial el técnico cajista: "Luego en ataque estuvimos bien en todo momento, llevando el control, acertados y pasando la bola. El equipo hizo un trabajo completo. Estoy con Waczynski, estoy feliz por lo complejo del partido y por lo concentrado que estuvieron los jugadores".

Se sobrepuso bien el Unicaja a las bajas y demostró una alta dosis de versatilidad que comentó así Casimiro: "El equipo es largo, tenemos jugadores versátiles. Cuando sea necesario haremos cambios, no de posiciones sino jugando en varias posiciones. Tim había jugado ya de alero en otras ocasiones, ante Andorra salió en el quinteto titular de alero coincidiendo las dos veces sin Bouteille. No es solo el trabajo de los que anotan sino también a la hora de defender y el rebote. Tenemos recursos suficientes para competir, para seguir trabajando, competir y ganar partidos".

Destacó también la labor de Brizuela en la dirección del juego: "Brizuela le he visto bien. Es labor de equipo. Todo el equipo suma, dan un paso adelante. Darío estuvo muy bien en el primer tiempo y parte del segundo y luego llegó un momento que tenía que pensar en dirigir y su gen es mirar al aro. Se complicó un poco más". Ahí elevó también a Gal Mekel, que reaparecía: "Pero Mekel volvió a tomar el control del equipo, nos estabilizamos y Darío volvió a aparecer de escolta. Tengo que estar contento con todos, sobre todo porque estuvieron jugando fuera de las posiciones habituales".

"No dejamos de tener lesiones y estar castigados. Siempre el equipo tiene actitud, de competir, sumar todos. En este parón de ventanas el equipo al final dejan mucho de lo suyo por el bien del equipo. Tengo que estar contento, están todos a las órdenes de lo que le pidas", comentaba Casimiro también sobre los problemas físicos de la plantilla que han ido generando piedras por el camino. También destacó los problemas de Bouteille y su lesión, cuando reconoció que le sorprendió su evolución: "Pensaba que iba a ser menos lo de Bouteille. Fueron pasando los días, no podía con el dolor y espero que se recupere. No lo sé, vamos a esperar, ser comedidos y esperar su evolución".