Axel Bouteille no jugará el Unicaja-UCAM Murcia

Más difícil todavía. Axel Bouteille no jugará ante el UCAM Murcia con el Unicaja. El esguince en el tobillo derecho que se produjo el francés en el entrenamiento del jueves propicia que no pueda jugar. No se ejercitó en las sesiones posteriores y el cuerpo técnico y médico han decidido con el jugador que no se emplee, así que el juego exterior cajista queda en cuadro.

La baja de Bouteille se une a las de Alberto Díaz y Jaime Fernández, más la de larga duración de Milosavljevic. Así que quedan cuatro jugadores para las tres posiciones exteriores sanos: Gal Mekel, Francis Alonso, Darío Brizuela y Adam Waczynski. Además, estará Pablo Sánchez, que ya no jugó ayer ante el CB Marbella en previsión de que será utilizado por Casimiro. Y, vista la configuración del juego interior, donde hay seis jugadores para dos puestos, Tim Abromaitis tendrá seguramente minutos como tres.