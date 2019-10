El lavado de cara que ha sufrido Unicaja en apenas una semana ha sido tremendo. Después de la sorprendente derrota en Eurocup, todo era propicio para volver a la senda de la victoria en casa. Sin embargo, nada bien le parecería eso a un Movsitar Estudiantes que se aprovechó bien de un mal partido de los de Luis Casimiro. El técnico tiene claro quien es es causante del mal momento del equipo: la ausencia de Alberto Díaz. “Es una diferencia, pero el resto no tenemos que tener la excusa de Alberto. Es así, nos daba un equilibrio tremendo, aunque no anotase. Esto no nos sirve de justificación por no haber ganado el partido sin él, tenemos que dar un paso adelante todos. No tenemos que justificarnos con esto, pero es una realidad”, aseguró.

El encuentro fue un quiero y no puedo del que Estudiantes se benefició y eso lo relata Casimiro con datos: “Partido que hemos arrancado sin mucho en acierto ataque. Además, con demasiadas pérdidas y eso ha sido una de las claves para que Estudiantes haya hecho 23 puntos tras nuestra pérdidas. No hemos encontrado en ningún momento fluidez ofensiva. Hemos estado bastante espesos en ataque. Hemos aguantado el partido durante muchos minutos solo con defensa y gracias a la defensa y en un momento de más ritmo, hemos podido acercarnos muchísimo en el marcador y hemos tenido opciones de dar la vuelta, pero en se momento, con esos tiros que no hemos anotado, nos han corrido contraataque y el partido ya no ha tenido vuelta atrás”.

Como viene siendo habitual, cuando se encadenan malos resultados, sobrevuela la idea de que los jugadores puedan entrar en un dinámica negativa. “Cada vez que no ganamos, me preocupa. También cuando veo que el equipo no juega bien y no es capaz de hacer cosas. Como entrenador, a pesar de estar en un mundo resultadista, te preocupas cuando puedes ganar y no haces las cosas que puedes mejorar. En este caso que no ganas y encima juegas mal en ataque, claro que me preocupa”, dijo el entrenador de Unicaja, que acusó la falta de calma en momentos clave en los partidos de casa: “Aquí jugamos con demasiada excitación en ataque. De primera hora, cuando el equipo está sólido en defensa y estás haciendo un gran trabajo atrás, tenemos esa frustración en ataque por querer anotar rápido, y hacer las cosas excesivamente bien. Al final llegas un poco apurado de tiempo y todas las decisiones no son las más correctas. Hemos dado un apretón, nos hemos puesto a tres, hemos tenido posibilidades con tiros abiertos y ahí nos han castigado con el contraataque. Hemos jugado más con el corazón”.

Cuando le preguntaron por la clave para revertir la situación, Casimiro declaró: “Tenemos que entrenar y tenemos que jugar, el ritmo no para. Hemos entrenado muchísimo durante esta semana, no hemos parado de entrenar, de viajar, de jugar… Tenemos que trabajar con la mentalidad, saber que hacemos un trabajo extraordinario detrás y que gracias a eso estamos ganando y compitiendo. Tenemos que tener más tranquilidad, paciencia y confianza en nosotros mismos”.

El papel de Avramovic (11 puntos), que ha pasado de desaparecido a estrella del equipo, también tuvo cabida en las declaraciones del preparador. “Todo el mundo va llegando, hace partidos buenos. Lo de Aleksa era cuestión de tiempo. Lo que necesitamos a todo el mundo en su media-alta. Creo que cuanto más y antes lleguemos todos a nuestra media-alta será mejor para el equipo”, conluyó.