Casimiro: “Ha sido una victoria coral”

Luis Casimiro compareció ante los medios con una sonrisa tras la victoria ante el Barcelona Lassa. El triunfo de los malagueños estuvo basado en el colectivo, algo que fue muy del agradado del entrenador cajistas: “Estas victorias en las que que todos aportan desde el esfuerzo gustan más. Estamos en una línea de solidez. Hemos dado una imagen de equipo que no depende de nadie. Por la forma y estilo algunas veces unos estarán mas acertados. Al final va a primar lo colectivo y ha sido una victoria coral de todos”. “Ha sido un partido muy disputad. Creo que hemos controlado el tiempo de partido y nos hemos sabido adaptar a la exigencia física. En el primer tiempo no hemos anotado tiros abiertos y canastas bajo el aro. En el segundo tiempo hemos salido dominando, con el acierto en ataque hemos marcado una diferencia amplia para no ponernos nerviosos”, fue la valoración que hizo el técnico manchego sobre el triunfo ante el conjunto blaugrana.

El rebote está siendo uno de los talones de Aquiles del cuadro malagueño en los que va de curso. En el duelo ante el Barcelona Lassa, el Unicaja mostró su lado más contundente en esta faceta del juego junto con un gran papel defensivo. “Habíamos dicho otras veces que en los partidos duros hemos sabido leerlos e interpretarlos. El equipo ha estado con ganas y energía de retomar el caminos de ser sólidos y en Kazán estuvimos en ese camino”, destacó Casimiro. Además, añadió: “Hay que valorar el esfuerzo y el trabajo que ha hecho todo el mundo. El acierto de todos los que entraban ha sido clave y hay que estar satisfechos a nivel de colectivo”.

Vuelta al triunfo en liga

Con el triunfo ante el conjunto dirigido por Pesic, el Unicaja retoma la senda ganadora en el campeonato liguero. Sin embargo, Casimiro mostró ser consciente del nivel de exigencia que va a marcar la Liga Endesa toda la temporada. “Estamos en una liga muy exigente, que resulta que Gipuzkoa gana en Andorra, Breogán gana al Madrid o nosotros perdemos en Badalona. No se puede dar ningún partido por resuelto antes de jugarlo, la liga lo está demostrando. Tenemos nivel para ganar a los mejores y también para perder cuando no hacemos bien nuestro trabajo. Estamos empatados con Baskonia y Madrid, que es lo que nos debe alimentar para seguir trabajando”, confesó el manchego.

En la zona noble de la clasificación

Los malagueños se sitúan en la zona alta de la tabla, con tan sólo una victoria de diferencia con el líder; precisamente el Barcelona. Sin embargo, para Casimiro no hay nada más que el siguiente partido: “Hay que disfrutar esta victoria y me satisface ver al equipo en lo alto. El siguiente partido será un mundo y toca convencer a los jugadores que hay que estar bien para ganar a Turín, Baskonia y los demás. No sabemos donde llegaremos, pero estamos en el camino y toca seguir mejorando cada día”. Por último, el preparador cajista valoró muy positivamente la sinergia entre equipo y afición. “La sintonía con el público es muy importante y el factor Carpena funciona. Es fundamental para que podamos dar el máximo en la cancha. La gente está empujando mucho”, relató.