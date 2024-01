Cholet, el primer chárter de la temporada del Unicaja

El Unicaja decidió hacer una inversión en descanso esta semana con un vuelto chárter para desplazarse y volver de Cholet. El coste de un avión privado es importante, no baja de los 50.000 euros en traslados internacionales, pero las combinaciones para llegar hasta la ciudad francesa no eran nada buenas. Hasta ahora se había viajado siempre en vuelo regular, pero con el incremento del ritmo de partidos con el Round of 16 llevó al club cajista a también ayudar al descanso de los jugadores.

El equipo se desplazará este martes a las 10:15 horas hasta Nantes, el aeropuerto más cercano a Cholet. El Unicaja no trabajó este lunes al volver de Valencia y está citado a primera hora del martes para viajar a Francia. Se ejercitará ya por la tarde en la cancha, en la coqueta La Meilleraie, con capacidad para algo más de 5.000 personas.

Hay unos 50 minutos de camino entre Nantes y Cholet. El club francés ha tenido un gesto de cortesía y caballerosidad adelantando una hora el partido, que se disputará a las 19:00 horas en vez de a las 20:00, la habitual en los partidos de casa. El motivo es que el Unicaja lo pidió para poder regresar el mismo miércoles. El aeropuerto de Nantes cierra a la medianoche y así hay margen para regresar con tiempo y coger el chárter a las 23:30 y llegar de madrugada a Málaga pero ganando horas de descanso. La opción de vuelo regular implicaba no estar en la Costa del Sol hasta última hora del jueves. Así se gana descanso para preparar el duelo ante el MoraBanc Andorra. Dentro de la aceleración del ritmo del calendario, el Unicaja sólo jugará dos partidos en el margen de 48 horas y serán los dos en Málaga, el 17 de marzo ante el Real Madrid y el 19 contra el propio Cholet en el último duelo del Round of 16.