Chus Mateo: "Si le dejas, el Unicaja es capaz de agarrarse a cualquier partido"

Chus Mateo consiguió su segunda Supercopa como entrenador jefe del Real Madrid, paso convincente de los blancos en la temporada que se avecina. El Madrid hizo vale su bloque calcado de años anteriores, esencial por estas fechas. "Hicimos un partido muy serio hasta el descanso, el único lunar fueron los tiros libres. Dejamos el partido abierto, sobre todo con nuestra salida en el tercer cuarto; salimos demasiado frío del vestuario, no sé por qué dejamos entrar al Unicaja, que estaba jugando muy bien, y cuando le dejas son capaces de agarrarse a cualquier partido, sabiendo que no se iban a rendir. Reaccionamos muy bien, sabiendo sufrir, algo que sabemos hacer y eso siempre es muy bueno. Nadie te va a regalar nada, en nuestra Liga no hay nadie que sea fácil. Fuimos capaces de ampliar la diferencia. Todos han ayudado. Sabemos que somos grandes jugadores, pero la clave es estar cohesionados y tener esas conexiones para que el equipo rival anote con dificultad. Supimos sufrir en el momento que hacía falta, una final. Ya sabíamos como venía el Unicaja, también por el MVP de Facu", recordaba lo pegajoso que es el Unicaja pese a las bajas o cualquier revés.

Merecido MVP para Campazzo, apareciendo en momentos precisos para encarrilar ambos partidos en esta Supercopa. "Es un jugador que va un paso por delante en muchas cosas, a nivel de conocimiento del juego. Cuando llegó al Real Madrid, había muchos aspectos que no conocía cuando era joven. Ya tiene experiencia y va transmitiéndola al resto de compañeros, ya no es un jovencito. Lo que nunca le ha faltado desde que lo conozco son las ganas de ganar, el hambre y cómo transmite desde la defensa; recuperar la pelota con ese hambre a veces le juega malas pasada, porque es voraz y ansioso. Él quiere coger el balón y las ganas de tirarse al suelo. Todo eso es un plus que ayuda mucho".