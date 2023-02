Chus Mateo: "Unicaja es un equipo muy emocional, que no desfallece"

Chus Mateo habló en la previa de esa semifinal de Copa ante el Unicaja. El entrenador del Real Madrid confirmó la ausencia de Sergio Llull en la cita. "Está descartado para el partido de mañana y no estará para el resto de la Copa. Tenemos a Rudy y Abalde sin escribir, tomaremos una decisión, se lo diré a ellos primero". Tras esa primera intervención, desgranó al conjunto malagueño. "El Unicaja es un rival muy difícil, obviamente el Barça venía de jugar muy bien, pero también el Unicaja. Se le ve muy sólido, con los roles muy definidos, jugando con confianza, pienso que la presión no les haya afectado tanto como al Barça, y ellos se vieron con vida y aprovecharon su momento. Es un equipo muy emocional, que sacó el partido adelante con muy buena nota, peleando hasta el final, sin desfallecer, y dice mucho de lo que son capaces de hacer. Tengo mucho cariño a ese club, cinco años los que he estado allí, pero mañana es una semifinal y ahora pertenezco al Real Madrid. Lo afrontamos con muchísima ilusión, jugar una semifinal más. Sabemos que nos vamos a enfrentar a un equipo que juega bien, que está muy ilusionado por ganar al Real Madrid después de la gesta de ayer, y estamos con ganas de sacar un partido que promete ser difícil, pero concentrados y asimilando lo que viene".

"Obviamente al grupo le suele afectar este tipo de cosas, además estábamos jugando muy bien en ese momento, sí que nos vinimos un poco abajo. Pero tenemos que salir adelante en los partidos cuando vaya surgiendo contratiempos, de lo que se trata es que el partido de ayer lo sacamos, con sufrimiento, y que estamos en semifinales. Antes estaban ocho, ahora cuatro, y ahí estamos nosotros. Vamos a por las semifinales. Los partidos de cuartos siempre son complicados, por ese favoritismo implícito que se nos da, que parece que tenemos que ganar, también el Barcelona, es cierto. Piensas que tienes la obligación de ganar ante un equipo que está jugando bien. Si no rompes el partido, no sacas una distancia amplia, sabes que esa presión es más para ti que el que no tiene nada que perder. Seguramente las emociones nos afectaron, en la segunda parte no jugamos bien, y creo que tenemos que jugar menos tensos porque fallamos muchos tiros abiertos, también tiros libres, habríamos tenido más margen. ", reflexionaba Mateo acerca de cómo pudo afectar la lesión del menorquín en su equipo y la complejidad para los grandes en el primer día de competición.

Espera que su equipo tenga herramienta para frenar a Brizuela, el jugador de moda en esta Copa. "Es difícil parar a un jugador como él. Nos ha tocado alguna vez en ese estado on fire, pero trataremos de hacerlo, habrá maneras. Tenemos jugadores que le pueden defender bien, buscaremos que entren todos. Ahora parece que está tocado por una varita".