Chus Mateo, antes del Real Madrid-Unicaja: "Nuestra cabeza está en otro sitio ahora mismo"

Gana el Real Madrid y pierde Chus Mateo. Suele ser el análisis esta temporada en el entorno del club blanco, que hasta ahora sólo cayó en un partido sin retorno esta temporada, justamente la semifinal de Copa ante el Unicaja. Ganó la Supercopa, se ha agarrado, con todas las circunstancias y asteriscos que se le pueden poner, a la Euroliga con dos victorias sin red en Belgrado y marcha a un triunfo del líder en la Liga Endesa. Es una gran plantilla, top 3 de Europa, y ahora es cuando se evalúa. Hay muchos nombres volando y se le suele atizar en el lomo de Mateo a los que echaron a Pablo Laso de forma tumultuosa y que ha dejado cicatrices y heridas aún no cerradas. Y sí, es cierto, que el Madrid no ha transmitido la mejor imagen, pero sigue siendo un tremendo rival al que se enfrentará el cuadro malagueño este domingo aunque tenga bajas y sus técnicos dosifiquen.

El ex entrenador del Unicaja en tres etapas distintas (dos como segundo de Sergio Scariolo y una como primer técnico) sabe que el partido clave de la temporada es el quinto ante el Partizan del miércoles. Veladamente reconocía Chus Mateo que el duelo de Liga ACB de este domingo a las 12:30 ante el Unicaja estorba 72 horas antes. "Todos los días son partidazos, cada día es un partidazo. El problema es que nos pilla en un muy mal momento porque no cabe duda de que nuestra cabeza está en otro sitio ahora mismo y queremos que el miércoles ese partido ante el Partizan seamos capaces de sacarlo entre todos adelante", explicaba con sinceridad Mateo, que seguramente reservará a varios jugadores capitales ante el Unicaja para que estén frescos ante los serbios: “Va a ser un partido muy duro y difícil, con un esfuerzo físico que nos puede pasar de nuevo factura. Trataremos de tener cuidado con nuestra gente, ser responsables en un sentido determinado. Que todos estos partidos vengan en medio de un play off de Euroliga no nos ayuda mucho. Tenemos que hacer cosas sencillas, no cosas muy complicadas, para lograr la victoria. Intentar volver a los básicos del baloncesto, ser capaces de ser consistentes en defensa, de defender bien los uno contra uno y estar juntos como equipo”.

“No debemos permitir que nos corran el contraataque y tampoco perder muchos balones", decía el técnico madrileño sobre lo que debe evitar del Unicaja: "No es ninguna fórmula magistral. Si somos sólidos en estos aspectos, será más fácil. Tendremos que estar preparados tanto física como mentalmente para ello, es fácil decirlo pero no tanto hacerlo".

Lesión de Deck

“Estamos intentando recuperarnos de un gran esfuerzo físico y anímico, sobre todo por el hecho de la perdida de Deck, que es una baja sensible para el equipo y estamos tristes por él”, opinaba Mateo sobre la lesión del alero argentino, que estará unos meses fuera de circulación tras su choque con Zach LeDay en Belgrado. Una baja importante, sin duda, para el cuadro blanco.