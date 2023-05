Ibon Navarro mete al Unicaja en una burbuja

Málaga está revolucionada, ante la posibilidad, por ver al Unicaja de levantar el primer título de su historia en casa, con una narrativa que ha sido soñada desde principio de temporada, un último capítulo con final feliz una vez Patrick Comninos confirmaba al club de Los Guindos que era la elegida para organizar la Final Four de la BCL, cuando el pesimismo abundaba entre las masas. Trayectoria hasta hoy, a menos de una semana que se dispute el partido con el Bonn, donde no ha habido un solo ruido desde dentro, más allá de comparecencias públicas de Ibon Navarro, alguna entrevista de López Nieto en un medio de comunicación. La idea desde el club es no aumentar ese caldo de cultivo, esa presión, barbará, que tiene el Unicaja en los próximos días, el máximo favorito al título, inevitable el que se cuelgue ese cartel.

En ese proceso, el peligro de desviar la atención dentro del equipo malagueño, a lo suyo, ganando partidos sin inmutarse, el normalizar la situación, seguramente los tiempos más felices en la historia del Unicaja por esa armonía que se respira. Sin embargo, los cajistas se mantienen en ese búnker, la línea natural que nada ni nadie la descamina. Compra de abonos que no cesa, runrún y más temblores alrededor de Los Guindos. Ya había insistido Ibon Navarro en las últimas semanas con lo poco que se habla en el vestuario de estos temas, como si los jugadores viviesen en una burbuja, por otro lado sería el mensaje natural de cara el exterior, pero se confirma en la pista, con esas once victorias consecutivas y en alza. En el Wizink Center se irá a por la duodécima, inmejorable inyección de moral antes de esa Final Four.

Se le preguntaba a Ibon Navarro en sala de prensa por cómo se ha ido gestionando todo lo externo, si ha percibido algo diferente con respecto a otros tiempos. "No tengo ni idea de todo lo que hay alrededor de la Final Four, eso habrá que preguntárselo a Javi Salvo (delegado). Los jugadores supongo que estarán pidiendo entradas para amigos y familiares, no percibo nada raro. Si fuese otro tipo de partido, estaría viendo cosas que no me gustarían, veo al equipo sabiendo a dónde vamos a jugar el domingo", exponía el técnico del Unicaja antes de jugar ante el Real Madrid, además de ser el responsable para que nadie se desoriente. Dentro de seis días, los malagueños estarán jugando por meterse en una final europea, la segunda de la temporada. Como si fuera poca cosa. Vestuario que se ha convertido en inaccesible.