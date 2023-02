Chus Mateo reconoce la superioridad del Unicaja

Caía rendido Chus Mateo al Unicaja, reconociendo la superioridad de los malagueños ante un Real Madrid que es cierto que tampoco tuvo el día, pero mucho mérito recae en el finalista de Copa. No dio muestras el conjunto blanco de meterse de verdad en el partido, tampoco cuando Causeur anotaba una canasta vital, que podía poner en riesgo la victoria de los verdes. A partir de ahí, el desacierto, también la impotencia, de no poder evitar una derrota que es un varapalo para el Madrid, viendo que el Barça había mordido el polvo tambén frente a los de Ibon Navarro. Estuvo caballeroso el técnico madridista.

"Dar la enhorabuena al Unicaja por el pase a la final, lo merecen porque han puesto más intensidad. Nosotros no hemos estado bien, sobre todo la segunda parte, han tirado mejor, se han pasado la pelota, y en el rebote no hemos estado bien. Por dentro bien, pero no tuvimos acierto desde fuera, ni siquiera el tiro libre. Te va lastrando y te va generando problemas; Unicaja ha estado más acertado. En la primera parte estuvimos bien, pero a medida que ellos anotaban, nos iban mermando para conseguir la victoria; nos faltó además agresividad, por debajo de lo que veníamos haciendo. Hay una igualdad tremenda en esta Liga, damos por hecho que solo hay dos que pueden ganar una Copa, y cualquiera lo puede hacer. La épica de ganarle al Barcelona la han mantenido y nosotros no hemos sido capaces de igualarlo: los rebotes, balones divididos, nos han hecho puntos. El corazón y cabeza ellos han estado mejor", explicaba en sala de prensa.