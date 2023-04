Clasificación ACB: El Lenovo Tenerife aguanta el cuarto puesto y el Unicaja sigue quinto

El Unicaja acaba la jornada 27ª en el quinto puesto de la tabla, como la empezó. Había un partido interesante en el Santiago Martín de La Laguna entre el Lenovo Tenerife y el Cazoo Baskonia, cuarto y primero. Un triunfo vitoriano hubiera permitido al Unicaja empatar en la cuarta plaza de la clasificación con los canarios. Pero los de Txus Vidorreta, que van recuperando efectivos tras una racha con varios lesionados que hizo mermar su rendimiento, jugaron un encuentro de mucho nivel ante un cuadro vasco que fue a remolque durante todo el partido (83-81). Tras el palo de quedar fuera del play off de la Euroliga esta semana pasada, los de Joan Peñarroya tenían la opción de fortificar el liderato en solitario, pero no lo consiguieron. Fue un partido que decidió con dos tiros libres el ex jugador del Unicaja Tim Abromaitis, que hizo un gran partido y sumó 14 puntos y cuatro rebotes. Shermadini, otro ex, se fue hasta los 20 puntos. Bolmaro regresó con ocho puntos y 10 rebotes. En el Baskonia, Markus Howard completó un fabuloso partido y se marchó hasta los 33 puntos, pero el tiro final cayó en Costello y no pudo meterla.

De esta manera, el Lenovo queda con 19-8 en el cuarto lugar, seguido del Unicaja (18-9). Detrás vienen el Joventut (18-10) y el Gran Canaria (17-11), que cuentan con un partido más porque jugaron su encuentro una semana anterior para limpiar el calendario de cara a los play off de la Eurocup, en el que ambos ya están en cuartos de final y son contendientes por el título, algo que también tendrá su desgaste, como sucede con el Unicaja en la Basketball Champions League. El Lenovo Tenerife tendrá que ratificar este miércoles su pase a la Final Four en el duelo ante otro equipo ACB, el Baxi Manresa.

El Unicaja saca, con siete jornadas por jugar, cinco victorias al noveno clasificado, precisamente el Breogán de Veljko Mrsic, rival el próximo jueves. Así que la clasificación para el play off es prácticamente un hecho después de que acabar las últimas temporadas en los lugares 11, 11 y 12 de la clasificación. No obstante, aún quedan partidos para subir en la tabla.