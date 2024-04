Clasificación ACB: El Unicaja sigue líder antes de la Final Four de la BCL

Acabada la jornada 30 de la Liga Endesa 2023/24, el Unicaja continúa al frente de la clasificación. La victoria en un partidazo ante el Baskonia (95-91) permite a los malagueños prácticamente asegurar ya la segunda plaza. Bastaría una victoria propia o una derrota del Barcelona en las cuatro jornadas que restan para que fuera matemático tener una hipotética ventaja de campo en semifinales. Pero eso es ir aún demasiado lejos...

Como el Unicaja, el Real Madrid consiguió una victoria que le permite tener el mismo balance de 25-5. En este caso fue en Zaragoza (70-79), sin demasiados problemas para los de Chus Mateo. Con el average particular empatado, el Unicaja tiene +70 sobre los blancos en el general en caso de empate a victorias, como sucede ahora mismo. No es un calendario sencillo por delante. Al Unicaja le queda ir a Tenerife y Barcelona y recibir al UCAM y al Zunder Palencia. Todo, en apenas 12 días y después de la paliza de la BCL. Al Madrid le quedan tres partidos en casa (Obradoiro, Granada y Baskonia) y sólo una visita, a Valencia. También con el play off de la Euroliga ante el Baskonia por medio.

Por detrás, el Barcelona consolida su tercera posición con una victoria ante el UCAM Murcia. Le deja con un balance de 21-9 y con dos victorias de margen sobre el cuarto. Ser primero o segundo para Unicaja y Madrid puede tener ese plus, evitar a los de Grimau en unas semifinales futuras. Pero será difícil el cruce de cuartos de final, que seguro será ante un rival potente y con sólo tres partidos. Detrás, un atasco, con un cuádruple empate con 19-11: Valencia, Gran Canaria, Tenerife y Murcia. Se descuelga algo más el Manresa tras haber perdido ante el Girona (17-13) y deja abierta esa octava posición, a la que aspiran el Baskonia (16-14) y el Joventut (15-15), los únicos ya con aspiraciones reales de estar en la postemporada.