Clasificación ACB: El Unicaja roza el liderato antes del parón

El Unicaja se ha quedado a un ligero paso de ser líder de la ACB antes de la Copa del Rey, que por otra parte será beneficioso para no alimentar el ruido y todas las expectativas, ya de por sí altísimas, que circulan alrededor de Los Guindos. Se hicieron los deberes en el Fontes do Sar, y el Real Madrid estuvo contra las cuerdas durante muchos minutos en Lugo, pero acabó sacando su partido tras un buen último parcial (73-80). Nadie ha podido quitar a los blancos del liderato, pero el Unicaja cada vez aprieta más fuerte. La temporada ACB da un respiro, dos semanas después de la Copa del Rey, por lo que no habrá jornada hasta marzo; ahí arrancará una mini temporada antes de los play off, son semanas comprometidas y donde suelen aparecer cambios de dinámicas, se suceden sorpresas de los equipos de abajo, de mayor nivel que nunca, y amenazas para los de arriba. Y lo mejor de esta jornada, al margen de que la Copa asome, es que el Unicaja tiene la segunda posición cerrada con candado, y parece que durante varias semanas más porque la brecha con los de abajo ya es considerable.

Ante el 18-4 del Unicaja, el Barça es el primero de la fila que pone en riesgo esa plaza, pero está lejísimos (15-7). Ganaron los de Grimau en el Nou Congost (77-87), anticipo del duelo de cuartos de final en Málaga. Productivo fin de semana porque porque cayó Dreamland Gran Canaria en Palencia por un sorprende 82-58, de esos resultados que dan más valor a la solidez extraordinaria del Unicaja, acostumbrado a una fiabilidad máxima. Tras el Granca (14-8), vienen UCAM Murcia, Lenovo Tenerife, Valencia Basket y Joventut, todos con 13-9. Se mira, pero siendo realistas, ahora no es la liga del Unicaja. Da vértigo visionar que clubes de tal estructura estén a cinco (más average) del bólido de Ibon Navarro. Qué temporada.

BAXI Manresa y Baskonia, fuera de play offs (12-10), peaje de la Euroliga y todo el desgaste semanal en Vitoria. Hay un corte en la clasificación, con 9-13 aparecen Casademont Zaragoza, que perdió frente a Lenovo y aumentó la moral del Unicaja en Copa (100-106); Morabanc Andorra y Básquet Girona en 8-14. Y el lío está entre Monbus Obradoiro, Covirán Granada y Río Breogán (6-16) y Zunder Palencia como colista, pero con vida después de esa victoria frente al Gran Canaria (4-18).