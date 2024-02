Tyson Pérez, recital en la victoria del MoraBanc Andorra ante el Girona

Tyson Pérez, jugador propiedad del Unicaja aunque cedido en el equipo del Principado, ha vuelto tras la lesión, y en la segunda jornada tras su regreso en Málaga ya muestra su mejor versión en favor de Morabanc Andorra. Pérez sumó dobles figuras con 17 puntos (7/8 en tiros de campo), capturó 10 rebotes y terminó con 26 de valoración para liderar la victoria (93-66) de su equipo ante el Girona. Un tremendo partido que, curiosamente, coincidió con el de Melvin Ejim en Santiago de Compostela.

No ha tenido mucha continuidad esta temporada Pérez con su equipo, al que ya pertenecía desde años atrás, con dos lesiones distintas de duración media. Sólo ha podido jugar 10 partidos, pero en Málaga ya ofreció buenas sensaciones que corroboró en esta gran victoria ante el Girona. Promedia 20 minutos por partido, con 9.8 puntos, 6.7 rebotes y 13.8 de valoración. Debe ser clave para que el equipo pirenaico selle la salvación.

“Tyson está en su pretemporada ahora mismo. Ha tenido 24 minutos. Tenia que haber jugado algo menos. Ya nos da cosas. Entiendo que hay otras que todavía no. Y ahora hay cosas que nos quita porque todavía no está al nivel táctico de sus compañeros. Supongo que ira poco a poco a mejor”, analizaba Natxo Lezkano, su entrenador, en la sala de prensa del Carpena la semana pasada: “Durante el partido, no he prestado atención a si le han aplaudido. Antes le he ido preguntado cómo se encontraba. Está claro que no es un partido más para él. El primero desde que es jugador del Unicaja. Estaba a la expectativa para ver cómo se encontraba y lo que se iba a encontrar. Ha sido su primera semana donde realmente iba a jugar, él ya lo sabía. Unos días especiales para él. No le he visto nervioso, sino con ganas y competitividad. Pero todavía le faltan sus detalles”.