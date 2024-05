Clasificación ACB: El Unicaja peleará hasta el final el liderato

Acabada la jornada 32 de la Liga Endesa, el Unicaja sigue metido de lleno en la pelea por la primera posición de la clasificación con un balance espectacular de 26-6, camino del mejor registro en una temporada regular en la historia de la entidad, con una victoria más se rebasaría. Está el Real Madrid tras su triunfo ante el Covirán Granada (94-80) con un balance de 27-5 y detrás pegado el cuadro de Ibon Navarro con ese 26-6.

Después viene el Barcelona (22-10), que afronta una semana con un quinto partido en casa ante el Olympiacos 48 horas antes del duelo ante el Unicaja. Antes, sacó un partido agónico ante el Gran Canaria que el equipo canario dominó completamente, pero tres tiros libres de Parker a dos segundos del final le dieron la prórroga a los azulgranas, que después no perdonaron (95-89). En cuarto lugar está el Valencia Básket (20-12) tras su trabajado triunfo ante el Joventut. Los taronjas se enfrentan el próximo viernes al Real Madrid en un duelo en el que se juegan el factor cancha, así que pueden facilitar el primer puesto cajista si los de Ibon hicieran una nueva gesta y ganaran en el Palau Blaugrana. Empatados con los valencianos están Gran Canaria, UCAM Murcia y Lenovo Tenerife, que cayó con contundencia en Lugo (76-54).

La octava plaza se la jugarán Baxi Manresa, que perdió en Zaragoza (90-80), y Baskonia, que cayó en su feudo ante el Girona (89-95). 18-14 tienen los catalanes y 17-15 los vascos con el average para estos aunque en la última jornada juegan en Madrid ante el Real. Ya después vienen los equipos salvados y sin opciones de play off, aunque varios se juegan el puesto europeo. Joventut va 15-17 y después Bilbao (13-19), Andorra, Zaragoza y Girona (12-20). En la parte baja, 10-22 para el Breogán y 9-23 para Granada y Obradoiro, con el Palencia ya descendido. Los gallegos y el otro andaluz se juegan esa última plaza para no caer a la LEB Oro, que en breve dilucidará el equipo que sube directamente y más tarde procederá al play off y la Final Four.