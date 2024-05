Ibon Navarro: "Estamos en disposición de hacer una cosa bonita"

Desfondado, y con una voz ya reconocible, Ibon Navarro analizaba otro vendaval del Unicaja esta temporada. Un festival de baloncesto ante un UCAM Murcia que mordió el polvo. "Buenas noches. Felicitar al equipo por al victoria. Creo que hemos estado demasiado ansiosos, con las ganas de agradar, nos hemos contagiado de esa atmosfera de fiesta, algunos errores. En la segunda parte nos hemos agarrado un poquito, sacando rédito de las pérdidas de UCAM Murcia. 11 rebotes en ataque y 13 pérdidas, habíamos sacado poca ventaja. A partir de ahí, hemos sacado más ventaja. El UCAM es un equipo que siempre vuelve, que hay que matarlo muchas veces, corregir esos errores que hemos tenido antes. Acabar con buenas sensaciones de Liga Regular. Estamos viendo que algunos equipos se desconectan a estas alturas, y vamos a ver si somos capaces de engancharnos, antes de que vengan unos play offs, que van a ser durísimos", explicaba Ibon Navarro, que ya mira a lo que viene. "Lo primero que vamos a hacer es descansar un día y medio. No podemos volver a sobrecargar. Hay que intentar que el equipo siga enganchado a nivel anímico, que siempre quiera estar juntos una semana más. Se consigue que venga a entrenar y tenga buenas sensaciones. Viene la luz al final del túnel y hay que tratar de mantenerse ahí, que el túnel sea largo. Estamos en disposición de hacer una cosa bonita. Primero, con un cruce de cuartos. Tratar de no vernos las caras durante un tiempo y tratar de llegar bien al viernes en cuanto a piernas. Cuando sepamos la fecha del play off, prepararnos. Acumulando cargas y con que haya buenos hábitos de trabajo y buen ambiente".

"Vimos al equipo muy cansado durante la semana, anormalmente cansado en acciones impropias en Tenerife. Teníamos mucho miedo a nivel físico con este partido porque UCAM te exige mucho. La prioridad pasa por hacer cosas mejor de lo que hicimos en semifinales, algunas las hicimos muy mal, tremendamente mal. Para nosotros era prioritario el arreglar eso. Sí lo hicimos con Tenerife en Liga. Creo que se explican las 13 pérdidas que llevaban en el descanso. Nueve rebotes de los pequeños. Errores tontos, pasarnos de una forma espectacular, muchas ganas de agradar, cuando juegas contra UCAM. En la segunda parte lo hicimos mejor", añadía el vitoriano. Nada de pensar en los play offs, por el tumulto que hay en esas últimas plazas. "Este año los play offs los carga el diablo. Cualquiera del cuarto al octavo puede quedar séptimo, o terceros. Esto da muchas vueltas. Cualquiera te va a poder ganar. Los play offs van a ser tremendamente peligrosos este año".

Algún nombre propio, como el de Osetkowski, un jugador carne MVP de ACB que no anotó, dato que engrandece este triunfo. "No me he enterado de nada de eso del MVP. Si Dylan es MVP, va a traer pizzas al vestuario durante una semana, eso seguro. Lo haría extensible a tener un 22% en triples. Me ha gustado lo comprometido que ha estado atrás, sabiendo lasa cosas que tenía que hacer: manos, ha hecho el '5', el '4'. No ha hecho una serie de cosas con Sleva que sí hizo en Belgrado, las has corregido. Está más preocupado que yo, así que ya se le pasará", contento Navarro. Uno de los varios puntos de éxtasis en esta fiesta fue el triple de Alberto Díaz en el último cuarto. "Para el trabajo que está haciendo él, llevaba 5 o 6 partidos que estaba con 0/16 en triples, no es normal. Destapar esa tapa. No era normal lo que estaba pasando en los últimos días, y por eso nos hemos alegrado tanto en ese último triple".

Y de la gestión del descarte. Lo fue Sima ante los universitarios. "No parece que vayamos a quitar jugadores exteriores de la rotación. Con seis interiores, lo normal es que siempre esté ahí. Si vemos que hay alguno con problemas o lesión. Hoy Jonathan por ejemplo no era un partido bueno para él al no estar Kurucs. Pero se ha notado una cosita en el gemelo y no ha vuelto. Melvin ha hecho un buen trabajo y tampoco, queríamos darle peso a Will. Vamos día a día, viendo cómo entrenan, las características del rival. Día a día. Sin hacer grandes dramas. No lo vamos a hacer porque sea un apestado, sino una decisión técnica, que se comenta y se entiende".