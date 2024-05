Augusto Lima: "Si nos dejan soñar, soñaremos"

Muy agradable y meritoria la actuación de Augusto Lima en el Palau, gran reforzado del triunfo malagueño ante el Barça. El Unicaja mejoró con las aportaciones del brasileño, que respondió a un nivel de exigencia máximo. Frescura, buenas decisiones, incluso canastas en algún momento complejo de la segunda parte. Lo necesitaba Lima, protagonista también al acabar el partido en los micrófonos de Movistar. "El equipo está muy bien, con trece jugadores que sabemos lo que tenemos que hacer. Cada día le toca a uno distinto. Hablaba con Alberto esta mañana lo de batir el récord de victorias y es impresionante. Nunca había tenido tantas victorias en Liga Regular. Y a seguir, a ver en qué puesto acabamos. Si nos dejan soñar, soñaremos", con ese bonito final el pívot. Pues como toda Málaga. Cómo no se va a soñar en grandes después de otro monumento malagueño, antes de un play off al que se acude en vuelo.

Seguía hablando Lima, esta vez valorando los mimos del club para que recupere su mejor nivel. Puede ser importante en este final de temporada. Esa inversión de la que ha aludido alguna vez Ibon Navarro, ahora con los trece jugadores no solo aptos sino en condiciones de competir. "Esta claro tengo que agradecer el presidente por haberme renovado. Un año fuera es muy complicado. Soy día a día, trabajo y trabajo. Poco a pco me voy encontrando. Llevo 3 o meses jugando con pocos minutos pero da igual, yo solo trato de ayudar. Estoy para todo", decía el carioca. En menos de 48 horas, Zunder Palencia en el Carpena, poco descanso y menos margen aún para digerir este triunfo inmenso en la ciudad condal. "Es impresionante todo lo que estáis haciendo. Tengo familiares que no tienen entradas. Hablaba con Alberto de ese deseo de tener el pabellón lleno siempre. Y a soñar. Que demos el triunfo al afición". Pues eso. Soñemos.