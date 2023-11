Clasificación ACB: El Unicaja termina segundo una jornada más

El Unicaja mantiene su segunda plaza en Liga Endesa, lucha que se comprime en la zona de play off, pero que deja a los malagueños en una posición ideal después de los tres partidos seguidos fuera del Carpena. Había que sumar en ese viaje y el Unicaja ha obtenido pleno, que le deja como el primero de los mortales, aún con el Real Madrid fuera de alcance (10-1). Ahí aparecen los de Ibon Navarro con 8-3, al igual que el UCAM Murcia, equipo de moda esta temporada, como lo fueron los malagueños en la pasada por esta fase de curso. Se impusieron los de Sito Alonso al Joventut (105-73) y en unas jornadas hay un UCAM-Unicaja, que debería ser determinante para esa condición de cabeza de serie para la Copa. Barça y Valencia Basket comparten balance de 8-3, pero el Unicaja sigue por delante en esa carrera gracias al average general (+97). Se avecinan jornadas donde ese apartado numérico irá adquiriendo valor, no solo el sumar victorias, sino el estirarlas lo máximo posible.

Se ha producido un ligero corte este fin de semana porque ya aparece Lenovo Tenerife con 6-5; ya están aquí los aurinegros tras un inicio accidentado de curso, sexto clasificado y en alza. Por historial, dará pelea hasta la jornada 17, ya con una salud que respeta. BAXI Manresa, próximo rival del Unicaja en el Carpena, y Baskonia, cierran esa zona de play off con el 6-5, dos victorias menos que los malagueños. Se ha ganado margen también con el octavo clasificado. Todavía queda en anécdota. Donde si se aprieta ese pulso es ese sector de la clasificación de equipos que esperan por entrar, con Gran Canaria y Bàsquet Girona fuera por esa diferencia general de puntos. Luego aparece el Joventut con 5-6, momento difícil el experimentado en Badalona porque el panorama no es alentador, con cambios de plantilla y un proyecto que tambalea. Un club de 4-7 formado por tres equipos: Monbus Obradoiro, Morabanc Andorra y Surne Bilbao Basket; mientras que Casademont Zaragoza, Covirán Granada y Río Breogán pugnan por esa segunda plaza al descenso, un trío con 3-8. Colista es el Zunder Palencia, donde ya urgen victorias para no perder la estela (1-10).

Jornada que vuelve a ser productiva para el Unicaja y una clasificación en la que cada derrota supone un retroceso. Y se avecina una temporada caliente de la temporada. Ya se ha pasado un mes difícil, pero no hay que bajar la guardia. Se vuelve al Carpena el próximo fin de semana, ante BAXI Manresa, siempre deja cosas el enfrentarse al equipo bien trabajado de Pedro Martínez. Podría suponer otro paso.