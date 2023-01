Claves y dilemas para relevar a Lima

El shock inicial por la grave lesión de Augusto Lima en el Unicaja ha dado paso a la digestión de un mazazo y a intentar remendar en la medida de lo posible la ausencia del jugador brasileño formado en Los Guindos. El palo es muy duro. Estará un año de baja, así son los protocolos nuevos que se siguen. Los estudios señalaban que en torno al 60% de los jugadores con el ligamento cruzado de la rodilla roto volvían a romperse o bien el mismo o bien el de la otra pierna por cargar ahí todo el peso. Y ahora se pretende tener toda la musculatura en orden para proteger a la articulación dañada. Micheal Eric, que se rompió a finales de enero con la camiseta del Unicaja, apura ahora su regreso, está en la fase final tras 12 meses fuera. Algo similar le espera a Lima, es difícil que vuelva a jugar en 2023.

Por la configuración de plantilla, Alberto Díaz y Augusto Lima eran los jugadores más insustituibles, con el plus de dificultad de ser cupos. La ascendencia de Lima rebasa con mucho a los números. Desde su liderazgo en el vestuario hasta su pegamento en pista. “Tranquilos, que yo estoy bien. Ahora tenéis que ganar”, le decía Lima a sus compañeros en el descanso del partido ante el UCAM Murcia, cuando estos llegaban preocupados tras ver cómo se había tenido que retirar de la pista y el equipo iba uno abajo. Le hicieron caso y pasaron por encima de los de Sito Alonso en la segunda mitad. Su manera de defender hasta ocho o nueve metros del aro, su protección del mismo o su capacidad de pase que engrasa el ataque no aparecían en las estadísticas evidentes, pero sí en las avanzadas.

El impulso natural para relevar a Lima es buscar un jugador cupo para no tener que hacer convocatorias en la BCL, donde se piden cinco jugadores de formación, por cuatro en la ACB. Fichar a un jugador no cupo implicaría no poder contar con él o con otro de los jugadores comunitarios o extracomunitarios en cada partido de la competición europea. Objetivamente, la competición en la que hay más posibilidades de hacer algo grande y tocar chapa, en la que se han puesto las bases con una notable primera fase para llegar lejos, evitando el play in. Pero el mercado es restringido. Ya lo es en verano, donde el Unicaja fichó a Djedovic, repatriándole tras 10 años fuera de la ACB, y el propio Lima, jugadores no españoles pero sí con los requisitos. No había opción explícita contemplada de recuperación de Rubén Guerrero hasta 2024 desde Galicia. En Japón están Sebas Saiz, campeón de Europa, y Pablo Aguilar. Ambos tienen sueldos en el país asiático que no gana ningún jugador de la plantilla actual del Unicaja. La opción que más podría cuadrar sería la de la Yankuba Sima, que no está teniendo demasiado protagonismo en el Reyer Venezia tras su gran año en Manresa, pero el equipo catalán tiene tanteo y los italianos miran alto en Lega y Eurocup y no quieren debilitarse. Sería una inversión importante y mirando más a largo plazo, sin olvidar que habría que buscar un cupo mínimo más para el año que viene con la lesión de Lima.

Ha habido varios movimientos en el mercado y varios equipos ACB buscan pívots. Desde el Fuenlabrada, que perdió a Dusan Ristic por los problemas financieros y fichó por el Galatasaray, rival en la BCL cajista, hasta el Betis tras las lesiones que ha tenido, como la de Nzosa. Luke Fischer, ex Gran Canaria y ahora en el Nancy, ha rescindido y parece próximo al equipo de Luis Casimiro.

La realidad es que el brasileño, aunque Kravish se destapa con grandes números en el último mes, poseía el rol de pívot titular del equipo, ancla defensiva y pieza angular. Alterar roles a la mitad de la temporada no es sencillo, sobre todo cuando iba todo bastante cuadrado. Son claves y dilemas que manejan Juanma Rodríguez e Ibon Navarro estos días. Con la Copa prácticamente hecha y el inicio del Round of 16 no hay una urgencia extrema para fichar y hay cierto margen para afinar bien el disparo. Si se muestra el tino que se exhibió en verano la temporada aún puede ser brillante.