Había que remontarse a la década de los 80 del siglo pasado para encontrar una temporada sin derbi andaluz en la Liga Endesa. Ocurrió la campaña pasada, la 2018/19. El descenso del Betis a la Liga LEB hizo que el viaje más cercano en kilómetros para el Unicaja fuera Murcia. Con Granada renaciendo pero varios años fuera de la ACB, no había otro desplazamiento asequible para que la afición malagueña viviera un día redondo en Sevilla.

No serán los más de 1.000 personas que iban a la capital andaluza en la década de los 90 o los casi 2.000 que estuvieron en San Pablo en el ascenso de Maristas a ACB en el año 1988, pero habrá una nutrida representación de aficionados malagueños en las gradas del pabellón sevillano. Se han completado tres autobuses en la excursión organizada por el club, al módico precio de 15 euros ida y vuelta con la entrada incluida. Y habrá que se desplazarán de manera particular, más los no pocos malagueños que viven en la capital andaluza.

Un derbi, sin duda, necesario para el baloncesto andaluz. Una rivalidad que vivió días bastante más intensos en los años 90. No sólo porque el nivel deportivo del Caja San Fernando, precedesor de este Betis, le permitió jugar dos finales de ACB y otra de Copa y dos Euroligas. Unicaja y Caja San Fernando también competían en prestigio con sus equipos de baloncesto. Y había pique serio entre aficiones. En los últimos años se suavizó y con los problemas económicos del club sevillano, que derivaron en que el Betis se hiciera cargo del club, se reforzaron los lazos con mensajes de apoyo. También el trasiego de jugadores, técnicos y directivos entre los dos clubes es alto. Por ejemplo, Juanma Rodríguez, director deportivo en los mejores años del Unicaja, ocupa ahora ese puesto en Sevilla.

En Sevilla se ha generado una gran expectación para el partido Los verdiblancos han vencido 19 ocasiones en San Pablo de los 29 enfrentamientos. Además, los costasoleños no ganan en Sevilla desde el año 2013. La mejor entrada registrada en San Pablo este año fue en la visita del Madrid (6.415 espectadores). El aforo está en 7.000 y quedan sólo un centenar de entradas a la venta. Las dos victorias seguidas del equipo de Curro Segura y el atractivo de un derbi andaluz anuncian una gran entrada.