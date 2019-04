La Asamblea General de la ACB, reunida este lunes en Barcelona con presencia del presidente cajista, Eduardo García, no ratificó aún que Málaga organizará la Copa del Rey 2020, cuyo protocolo de intenciones ya se firmó el mes pasado. No hay ningún problema, se hará en la próxima Asamblea. No estaba en el orden del día ese tema, se trataron temas más técnicos de calendario y organización.

El presidente de la competición, Antonio Martín, mostró su "preocupación" por la "inesperada decisión de la Euroliga" de retrasar una semana la disputa de la Final Four 2020 y ha lamentado que el baloncesto vaya hacia "un calendario cada vez más complicado para el normal desarrollo de las competiciones ACB".

"El presidente de la ACB (Antonio Martín) ha mostrado su preocupación por el calendario de la temporada 2019-20 tras la inesperada decisión de la Euroliga de retrasar una semana la disputa de la Final Four 2020 y que altera el espacio previsto para el play off de las ligas nacionales", explicó el organismo en un comunicado.

Por este motivo, los clubes "han reforzado la conveniencia y su apoyo para tener próximos encuentros con los órganos directivos de la Euroliga y de la FIBA de cara a estudiar soluciones para un calendario cada vez más complicado para el normal desarrollo de las competiciones ACB".

Además, Martín resaltó ante los clubes de la máxima categoría del baloncesto español "el momento clave que afronta la liga, con la necesaria evolución hacia la construcción de un nuevo modelo organizativo".

Además, durante esta Asamblea General los clubes aprobaron el convenio colectivo acordado con la ABP y de aplicación entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2022; unos nuevos estatutos sociales renovados y modernizados para adecuarse a las necesidades actuales de la organización; las normas internas y el reglamento de competiciones que regirán la ACB en la temporada 2019-20; y actualizaron los criterios de clasificación de la Supercopa Endesa de Madrid 2019, incluyendo la condición de equipo-sede para uno de la Comunidad de Madrid.